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培植學生策展力！9/6前臺史博故事臺灣獎首屆創作展驚喜展出

聯合新聞網 / 讀.書.人
故事臺灣獎邀請長期投入勞工運動的顧玉玲分享各式各樣的移動，以及自己書寫故事的經驗。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
故事臺灣獎邀請長期投入勞工運動的顧玉玲分享各式各樣的移動，以及自己書寫故事的經驗。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

臺灣故事讓青少年來說！今（109）年臺史博舉辦第一屆故事臺灣獎，以文字與策展兩種類別，向全臺的青少年廣發英雄帖，共收到來自全臺超過70組的精采作品，最後進入決選的文字組及策展組作品分別為10組及11組，已於8月22日於臺史博湖畔教室舉行頒獎典禮及學生競賽創作展開幕，透過青少年眼光記錄生活中發生的臺灣故事，21組精彩創作，邀請大家一同欣賞。

臺史博從103年開始與南一中等多所中學發展博物館策展課程；107年完成線上「看見臺灣故事數位學課程平臺」；今年舉辦第一屆「故事臺灣獎：青少年策展及徵文競賽」；本屆以「移動的人」為主題，發現臺灣這塊土地上不同人們的移動故事，這些故事亦或受到大時代的變遷、亦或婚姻、工作等個人因素，改變了居住、思維、也改變了整個生命歷程，但這點滴故事也因此豐富滋養了臺灣這塊土地的文化。

今年，因為一場疫情，我們習以為常的上班上學、周末出遊或拜訪朋友都受到了限制，大家開始對距離有感、移動有感，從入選的作品中，看見學生透過訪談記錄，從家庭、學校、身邊故事或是歷史事件出發討論不同的移動議題。在文字組作品中，有學生透過裝有南洋帶回來的土的瓶子，講述了當時原住民義勇軍的故事，也有學生以自己的角度記錄馬祖爸媽的故事，另外還有作品提到爺爺記憶中因內戰而移動到臺灣的故事等；策展組作品中，學生透過實地踏查屏東沒落的西市場，找到了年輕一代與這塊土地對話的方式，或是透過空間來討論母親在工作與家庭移動之間角色的轉換、眷村菜色從中國大陸來到臺灣的改變，更有呼應時事，訪問各行各業因COVID-19疫情而遇到的故事，這些作品都可以看見學生透過自身的目光與觀點來討論議題，呈現這些時代下個人經驗與大社會的交流。

因應疫情，臺史博公服組館員與策展組學生進行線上討論。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
因應疫情，臺史博公服組館員與策展組學生進行線上討論。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

公共服務組組長吳佳霓表示，臺史博期待所有人都能夠願意主動親近博物館，一起來共筆臺灣歷史，寫出自己的故事，利用定期舉辦故事臺灣獎，讓下一代的年輕人可以從生活上開始發現自己的故事，並且運用自己的觀點闡述出來，熱情的為這塊土地及人民發聲，透過這樣過程，臺灣才可能有更不一樣的改變及未來。

競賽過程中，臺史博並且精心設計綿密的輔導機制，除了定期安排諮詢團隊回答參賽學生的疑問之外，並針對文字組及策展組設計兩堂專業課程，邀請業界講師為大家分享如何尋找歷史素材，以及分享非虛構寫作的技巧與練習；博物館館員則協助參賽學生思考如何做好一個展覽，掌握策展的各種關鍵要素，並針對各組作品提供修正建議，承辦人劉培弘表示，故事臺灣獎不只是競賽，更是一段陪伴學生探索自我、認識社會的過程。今年因為疫情，臺史博快速反應將原本規劃的實體課程轉為數位授課，讓全臺各地的參賽學生可以不受交通及時間限制參與線上課程，學生還可以依照自己的需求，隨時重複觀看課程影片紀錄，讓疫情的危機轉化成為新的機會與嘗試。

策展組佈展現場直擊！創作展中所有布置都是這群得獎青少年一步一步努力出來的成果。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
策展組佈展現場直擊！創作展中所有布置都是這群得獎青少年一步一步努力出來的成果。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

故事臺灣獎：青少年策展及文字創作成果展」自8/22開始至9/6於臺史博湖畔教室展出，除了現場看作品之外，展覽期間開放讓觀眾票選萬眾矚目獎，邀請大家一起給予學生支持與鼓勵，詳情請關注「故事臺灣獎」臉書


臺史博 疫情 博物館

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