預防失智，你我一起來！免費青銀共融園遊會即將開跑

隨著臺灣步入高齡化社會，失智照護成為極需被重視的議題。但國人普遍缺乏失智症的相關知識，常導致身邊的親人延誤就醫，伴隨著失智患者的病症，往往對整個家庭造成嚴重的衝擊。

研究顯示，失智症病人所需的醫療照護需求遠高於同齡的非失智者，雖然失智症目前仍是無法治癒的病，但只要及早發現治療，即可有效延緩疾病持續惡化；因此，如何察覺失智症狀成為相當重要的課題。

臺北市政府衛生局長年致力推動失智照護議題，為了創造友善失智城市的目標，在今年8月23日（星期日）14時至16時30分於國父紀念館噴水池西側廣場舉辦「臺北是我家 友善失智一起來 青銀共融園遊會」活動，目的為推廣市民一同認識失智症、探討青銀共融等議題建構失智友善社區；現場設有多個新創團隊、健康服務中心，除了帶民眾體驗新創科技，更從飲食、生活習慣等層面宣導相關知識，藉由此活動讓民眾更加了解失智症，活動亦包括精彩的舞台表演、趣味闖關以及摸彩好禮等活動，讓大人小孩在活動中都能有所收穫，促進代間融合，達到友善失智健康活力城的目標。

辦理認識失智症社區講座。（圖／臺北市政府衛生局 提供）

臺北是我家 友善失智一起來 青銀共融園遊

時間：109年8月23日 14:00-16:30

地點：國立國父紀念館噴水池西側廣場（臺北市信義區仁愛路四段505號）

備註：活動免費、免報名即可參加