快訊

台積電駁陸廠挖角傳言 劉德音：這半年誰敢離台

賴品妤穿低胸「母湯」？女性自主權與男性特權的衝突

預防失智，你我一起來！免費青銀共融園遊會即將開跑

聯合新聞網 / 台北訊
舉辦失智者運動會增進社會參與。（圖／臺北市政府衛生局 提供）
舉辦失智者運動會增進社會參與。（圖／臺北市政府衛生局 提供）

隨著臺灣步入高齡化社會，失智照護成為極需被重視的議題。但國人普遍缺乏失智症的相關知識，常導致身邊的親人延誤就醫，伴隨著失智患者的病症，往往對整個家庭造成嚴重的衝擊。

研究顯示，失智症病人所需的醫療照護需求遠高於同齡的非失智者，雖然失智症目前仍是無法治癒的病，但只要及早發現治療，即可有效延緩疾病持續惡化；因此，如何察覺失智症狀成為相當重要的課題。

北市政府衛生局長年致力推動失智照護議題，為了創造友善失智城市的目標，在今年8月23日（星期日）14時至16時30分於國父紀念館噴水池西側廣場舉辦「臺北是我家 友善失智一起來 青銀共融園遊會」活動，目的為推廣市民一同認識失智症、探討青銀共融等議題建構失智友善社區；現場設有多個新創團隊、健康服務中心，除了帶民眾體驗新創科技，更從飲食、生活習慣等層面宣導相關知識，藉由此活動讓民眾更加了解失智症，活動亦包括精彩的舞台表演、趣味闖關以及摸彩好禮等活動，讓大人小孩在活動中都能有所收穫，促進代間融合，達到友善失智健康活力城的目標。

辦理認識失智症社區講座。（圖／臺北市政府衛生局 提供）
辦理認識失智症社區講座。（圖／臺北市政府衛生局 提供）


臺北是我家 友善失智一起來 青銀共融園遊

時間：109年8月23日 14:00-16:30

地點：國立國父紀念館噴水池西側廣場（臺北市信義區仁愛路四段505號）

備註：活動免費、免報名即可參加


失智症 紀念館 北市 衛生局 患者

相關新聞

「返校」實境展 廁所也嚇人

近期有民眾發現松山文創園區北向製菸廠女廁突然「變調」，除了布滿詭異符咒及字條，其中還有不明角色出現，嚇瘋路人，原來是「返...

2020南國漫讀節：在南方閱讀土地的文字，與上百位文化人共享秋節

「屏東就像臺灣社會的縮影，在大航海時代扮演重要的地位，是臺灣灣第一個國際涉外事物的基地，不但從三千公尺高的山上，到海邊，遍佈著文化跟美食，還有農漁產業。若沒有來過屏東，不要說你來過臺灣，屏東是臺灣的縮影，來屏東才能真正看到臺灣的元素，我也因為這樣的動機跟理念，想開創屏東的光榮感。」─縣長潘孟安。

勞力士助表演藝術家！世界級恆動音樂會線上免費分享

新冠疫情影響全球人類的生活。為避免大型聚會造成群聚感染，表演藝術受到極大的影響。長期贊助全球各地不同類型音樂活動的鐘表品...

看見另類之「惡」！豆瓣9.1分懸疑神劇原著《壞小孩》今上市

由愛奇藝所推出，秦昊主演的懸疑推理劇《隱秘的角落》，甫上線即引發熱議，以9.1高分登上豆瓣華語劇集榜首，此劇改編自紫金陳所著之原著小說《壞小孩》，也將於8月17日由寶瓶文化出版，劇中獲得劇迷大為讚賞的多重伏筆，在小說當中有更細節的描繪，臺灣的劇迷們也可以透過原著小說做更深入的探究。

巴赫咖啡館搬上國家音樂廳 回到鍵盤協奏曲起點

1750年，音樂大師巴赫與世長辭。270年後，為紀念這位偉大的作曲家，新象．環境．藝之美文創與鋼琴家葉綠娜、魏樂富再次聯...

防疫不防藝 台北愛樂少年弦樂團松機驚喜快閃演出

防疫期間，現場演奏的音樂成為全世界樂迷的奢求。今天一早，卻有歡快悅耳的琴聲從松山機場國內線航廈大廳優雅流瀉。這是剛結束「...

台灣攝影學士第一人 孫女整理老照片記錄彭瑞麟動盪一生

台灣首名攝影學士彭瑞麟在孫女彭雅倫心中，如有實驗精神的當代跨領域藝術家，是攝影師、老師，也是中醫師，透過整理爺爺的底片與相片，爬梳出彭瑞麟動盪、充滿挫折又傳奇一生。

外籍演出團隊來台要居檢 衛武營節目有異動

受新冠肺炎疫情影響，衛武營國家藝術文化中心目前來台演出的外籍團隊，需遵守入境後居家檢疫14天及必要檢疫措施，以致部分外籍團隊與藝術家受影響，無法如期抵台，下半年主合辦節目將有所異動及取消。8月28、30日的普契尼歌劇《杜蘭朵》，男主角卡拉富異動為韓籍男高音李勇勳；10月9日《頂尖交鋒—簡文彬✕艾斯卡許✕高雄市交響樂團》音樂會，將改由義大利管風琴家法吉亞尼擔綱；10月17日原定演出的韓國吉普賽-桑加魯樂團無法如期來台，將由古典吉他演奏家林家瑋，策畫演出《六弦之歌-林家瑋古典吉他音樂會》。

影／優人神鼓重返老泉山劇場 「祭天」為世界祈福

一年前的優人神鼓老泉山劇場，被大火燒成了廢墟。位於山林中的舞台本周重新開張，連續四天演出優人神鼓老泉山劇場災後周年紀念作...

四鋼琴齊彈 葉綠娜、魏樂富率好手重現巴赫鍵盤協奏曲

音樂大師巴赫今年逝世270年，新象文創與鋼琴家葉綠娜、魏樂富延續去年推出「向巴赫致敬─鋼琴全本作品系列音樂會」，8月18...

幽遊白書特展 周日「最終決戰」

人氣動畫「幽☆遊☆白書」開播至今超過廿五年，是許多觀眾的青春回憶，不管是經典台詞「我已經忘了怎麼纏繃帶了」；還是反派角色...

回首看愛的彼時：阮慶岳《山徑躊躇》行動展演暨新書分享茶會

聯合文學與臺北市立美術館、王大閎書軒合作，將於8月19日（三）下午兩點，舉辦阮慶岳《山徑躊躇》行動展演暨新書分享茶會，邀請本書作者阮慶岳與聯合文學出版社總編輯周昭翡進行對談，歡迎報名參加活動，一同感受《山徑躊躇》的文字魅力。

熱門新聞

林谷芳／大氣山西（上）

【為父心情】春生／孩子送的禮物 　

【為母心情】薛豹／樂與愁

【我為親愛之人付出的情緒勞動‧徵文優勝作品】菲寶媽／請別只找媽媽

六成貼文轉發前根本沒細讀！科學家教你辨真假拒當謠言幫兇

翁淑秋／靈骨塔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。