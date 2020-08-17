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2020南國漫讀節：在南方閱讀土地的文字，與上百位文化人共享秋節

聯合新聞網 / 讀.書.人

「屏東就像臺灣社會的縮影，在大航海時代扮演重要的地位，是臺灣灣第一個國際涉外事物的基地，不但從三千公尺高的山上，到海邊，遍佈著文化跟美食，還有農漁產業。若沒有來過屏東，不要說你來過臺灣，屏東是臺灣的縮影，來屏東才能真正看到臺灣的元素，我也因為這樣的動機跟理念，想開創屏東的光榮感。」─縣長潘孟安。

屏東的山。（攝影／黃銘彰，青鳥文化制作　提供）
屏東的山。（攝影／黃銘彰，青鳥文化制作　提供）

2020年南國漫讀節，自9月4日起至11月1日兩個月，由青鳥文化制作承攬，持續挖掘南國屏東文化的土壤，以閱讀領略土地這本壯闊的大書，從屏東的風、土、人情一起向土地學習。

今年漫讀節總共五大亮點，從一場「南國宣一宴變奏曲」展開，以飲食是流動的文化博物館概念策展；上百位文化人齊聚屏東舉辦80場講座，共同祝賀屏東縣立圖書館隆重開幕；「閱讀山海」系列，則是再度透過紀錄片影像的角度，重新回朔「牡丹社與羅妹號」這場使台灣耀上國際舞台的關鍵事件；「重返藍皮火車」力邀堅強卡司，讓閱讀搭配奔馳的速度，風會成為文讀的註解，敲擊的鐵軌則會是深埋心底的書籤；最後，漫讀節獻上最迷人的芬芳，以四本經典文學為基調，烹炒培育六年，僅有十公斤的屏東咖啡豆，讓文學也能是帶著走的美好生活，在「文庫咖啡本」的咖啡香裡，文學已然是一種新的可能。

9月盛夏燦爛的開端，一席關於屏東風土的饗宴擺上了桌，飲食文化和歷史故事交織，香味成為了閱讀迷人的秘密。屏東地景背山望海，多元族群共融、豐富的歷史背景，走進咖啡館打造專屬屏東的文學咖啡。讓山海成為立體讀本，鮮明的躍出紙面，映在每個人的記憶中，文學吸取來自大自然的色塊，有山間的翠綠，還有海面的澄澈，點綴城市與藝文之中，連結屏東人的共同情感，訴說著你我的過去、現在與未來。

書店不再是你我想像中的模樣，火車是書店、咖啡館是書店、家鄉的山海也是書店，城市裡的每個街區都有乘載知識的記憶體，等著你我讀取閱讀的信息。

2020南國漫讀節一共五大亮點

一、 南 國 宣 一 宴 變 奏 曲

食物是流動的文化博物館，邀請號稱全台最難入座的餐廳：屏東霧台鄉AKAME主廚Alex帶路，令詹宏志與浪漫多情的屏東初次見面，透過與在地主廚的交流、考究，詹宏志將重新詮釋「宣一宴」，打造「南國宣一宴變奏曲」，與屏東縣縣長潘孟安聯合邀請來訪屏東重要貴賓。從客人到主人，融合作家與廚師的身份，詹宏志將文學入菜，文化調味，透過一道道豐盛味美的料理，開展貴賓與屏東深刻的連結和交流。

兩大主廚（左起）彭天恩Alex與詹宏志，兩人合影於屏東滿豐漁港。（攝影／黃銘彰，青鳥文化制作　提供）
兩大主廚（左起）彭天恩Alex與詹宏志，兩人合影於屏東滿豐漁港。
（攝影／黃銘彰，青鳥文化制作　提供）

彭天恩Alex輕鬆卻堅定地說：「很多東西代表的是一個文化性，如果這些東西都沒有了，那文化對我來說就沒有了。」深藏在屏東霧台鄉山林裡的餐廳AKAME主廚Alex五年前落腳屏東，回到原住民部落，他帶領詹宏志認識屏東，自清晨從最南端的滿豐漁港、到需要山林入山證才能進入尋覓的大武森雞，和最肥美的內埔鄉東寶豬肉棧，透過飲食開啟漫讀節裡的主題講座。

詹宏志以回憶過去的餐桌時光，懷念妻子的手藝其書《國宴與家宴》為本，以一道道菜講故事。他自 2018 年自台北、上海、杭州各辦一場宣一宴，是學習也是致意，是懷念也是傳播，期望傳遞從家鄉出發的飲食文化，留下一些種子，激發更多創作。

（攝影／黃銘彰，青鳥文化制作　提供）
（攝影／黃銘彰，青鳥文化制作　提供）

（兩大主廚 彭天恩Alex與詹宏志 拜訪屏東霧台鄉 大武森雞/ 攝影 黃銘彰）

從一桌菜開啟漫讀節閱讀序曲，時間是關鍵，所有的菜經過詹宏志巧手融合在地食材，呈現創新滋味，帶領貴賓閱讀書本之外，也閱讀屏東的風土人文。

二、上 百 位 文 化 人 聚 集 屏 東 ，80 場 講 座 祝 賀 屏 東 縣 立 圖 書 館 隆 重 開 幕！

30 年歷史並有森林圖書館之稱的屏東縣立圖書館（圖／屏東縣府　提供）
30 年歷史並有森林圖書館之稱的屏東縣立圖書館（圖／屏東縣府　提供）

30 年歷史並有森林圖書館之稱的屏東縣立圖書館，歷經2年整修，2 千餘坪的空間即將在8月底隆重開幕，結合第二屆南國漫讀節，將邀請上百位講者擔任活動嘉賓，並力邀台灣重量級文化人士蒞臨演講，蔣勳、李清志、葉怡蘭、王騰崇...等，並由詩人鴻鴻率領的台北詩歌節團隊一起響應。今年策劃團隊更跨界與數家屏東知名咖啡店合作，與咖啡廳主理人一同策劃講座內容，期待讓閱讀充滿屏東，使閱讀的能量 EveryWhere!

三、 藍 皮 火 車 再 出 發！ 台 灣 最 浪 漫 解 憂 列 車，移 動 的 書 店 上 閱 讀 人 文 風 景

左圖為2019年閱讀列車講者音樂人許含光，及策展人馬翊航；右圖則去年參與民眾。 （攝影／邱霈祥，圖／青鳥文化制作　提供）
左圖為2019年閱讀列車講者音樂人許含光，及策展人馬翊航；右圖則去年參與民眾。
（攝影／邱霈祥，圖／青鳥文化制作　提供）

列車上的書店氛圍營造 。（圖／青鳥文化制作　提供）
列車上的書店氛圍營造 。（圖／青鳥文化制作　提供）

2019年台灣首創解憂列車，作家帶領讀者搭上火車一起閱讀屏東的山和海，掀起熱烈迴響，首屆南國漫讀節門票上線5分鐘內即完售。2020年即將重返藍皮火車，策展團隊更力邀人氣卡司，組成火車閱讀的夢幻陣容，其中包含日籍攝影師：小林賢伍與新生代攝影師蔡傑曦以「影像作為自我追尋的旅行日記」為題的對談列車，知名藝人林予晞與獨立編輯黃銘彰，共同以「攝影與文學的激情碰撞」為題的相談列車。另外還有屏東資深台鐵列車長馬世駿、中華民國鐵道文化協會前會長許乃懿開啟的「資深鐵道迷帶路，愛上藍皮火車之旅」、人氣登山夫婦楊世泰、戴翊庭，以及數名重量籍文化人，作家舒國治、李清志、韓良憶、蔣雅淇、《GQ》總編輯杜祖業、音樂人曾稔文、斑斑（林以樂）共同登場，以全新的閱讀體驗開啟你我感官，一起在秋意濃厚的南國氛圍，駛向充滿未知的閱讀之旅。

四、 首 映 使 台 灣 躍 上 國 際 舞 台 的 關 鍵 事 件：牡 丹 社 與 羅 妹 號 紀 錄 片

山楂果影像製作負責人 胡皓翔 導演。（攝影／黃銘彰，圖／青鳥文化制作　提供）
山楂果影像製作負責人 胡皓翔 導演。（攝影／黃銘彰，圖／青鳥文化制作　提供）

牡丹社與羅妹號事件紀錄片片段 。（組圖／山楂果影像製作　提供）
牡丹社與羅妹號事件紀錄片片段 。（組圖／山楂果影像製作　提供）

歷時一年拍攝，以牡丹社事件及羅妹號事件為背景，述說地方故事的紀錄片，於 2020 年盛大登場，由紀錄片導演胡皓翔暨山楂果影像製作，與台灣電影聲音國寶級大師胡定一合作，率領團隊深度訪談部落耆老、專家學者，並參與資料考究，過程嚴謹拍攝團隊甚至遠赴日本琉球採訪拍攝，期望透過不同角度切入，使「牡丹社事件與羅妹號事件」呈現多元族群觀點，首映座談會將於屏東縣立圖書館登場，並開啟全台共十場的巡迴放映序幕。

五、 讓 閱 讀 成 為 你 的 咖 啡 因：文 學 Ｘ 咖 啡，全 台 限 量 一 千 份 文 庫 咖 啡 包

（左起）主視覺設計師 米力，咖啡顧問 王詩鈺，咖啡顧問 范光宇。（圖／青鳥文化制作　提供）
（左起）主視覺設計師 米力，咖啡顧問 王詩鈺，咖啡顧問 范光宇。（圖／青鳥文化制作　提供）

2020南國漫讀節策劃團隊更推出改編自四本經典文學：白先勇《寂寞的十七歲》、邱妙津《鱷魚手記》、李維菁《老派約會之必要》、吳晟〈負荷〉的「文庫咖啡包」。其中吳晟〈負荷〉款文庫咖啡包，特別選用屏東咖啡店Eske Place Coffee House 主理人范光宇(Tony) 培育六年，第一次採收僅有十公斤的屏東咖啡豆授權製成，此支咖啡豆更與屏東內埔味增廠商合作，使用味増酵母菌發酵培育，調性沈穩厚實，咖啡顧問王詩鈺、范光宇均認為十分符合〈負荷〉詩句中傳達的溫暖父愛，用於文學啟蒙在屏東，自稱屏東在地作家的吳晟作品中，具有十足意義性。

此文庫咖啡本由設計師米力以書籍包裝作為裝幀設計，翻開內頁有一段作品小選文，由咖啡師閱讀後匹配相對應的風格，調和出屬於文本獨一無二的韻味，全台限量一千份，於南國漫讀節中首度發行，期望能帶領讀者用一杯咖啡的時光，一起咀嚼文字享受閱讀，開啟與作者、文學及咖啡的一場對話。

文庫咖啡包，示意圖　設計 米力。（圖／青鳥文化制作　提供）
文庫咖啡包，示意圖　設計 米力。
（圖／青鳥文化制作　提供）

再一次和土地談場戀愛，見證專屬於南方的浪漫視野

閱讀列車。（攝影／邱霈祥，圖／青鳥文化制作　提供）
閱讀列車。
（攝影／邱霈祥，圖／青鳥文化制作　提供）

當文學擁有土地的縮影，構築南方地圖牽動著讀者的情感。屏東不單是一個地方，而是對南國的共同想像。2020 南國漫讀節，我們將閱讀自然、虛心「向土地學習」打造屏東閱讀品牌！以閱讀豐富屏東，相信令閱讀無所不在的城市，才能擁有自由且廣博的靈魂。

活動資訊 　　

⊿ 2020 南 國 漫 讀 節：向土地學習 ◺

活動時間：2020.09.04 (五) 至 11.01(日) 　

了解更多：請上「南國漫讀節 Reading Festival in Pingtung」臉書粉絲專頁查詢

製作團隊

指 導 單 位｜文化部

主 辦 單 位｜屏東縣政府

承 辦 單 位｜屏東縣政府文化處

策 劃 團 隊｜青鳥 Bleu&Book文化製作

協力策劃｜VERSE

屏東縣政府 咖啡館 攝影

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