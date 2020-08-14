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回首看愛的彼時：阮慶岳《山徑躊躇》行動展演暨新書分享茶會

聯合新聞網 / 讀.書.人

書名：《山徑躊躇》作者：阮慶岳出版社：聯合文學出版時間：2020年7月22日
書名：《山徑躊躇》
作者：阮慶岳
出版社：聯合文學
出版時間：2020年7月22日

「回首看愛的彼時，我們都是一直彼此真正相愛著的呢……」

阮慶岳筆下最嚮往的純淨世界

一部溫慰人心的長篇小說　

一次療癒靈性的文字行動


獨具個人風格筆調，又擁有建築背景作家阮慶岳7月下旬剛出版最新新書《山徑躊躇》，這是他繼《神祕女子》之後，睽違2年後的長篇小說，再次刻劃心理感覺漸層，也是一部溫慰人心最新力作。

聯合文學與臺北市立美術館、王大閎書軒合作，將於8月19日（三）下午兩點，舉辦阮慶岳《山徑躊躇》行動展演暨新書分享茶會，當天將由專人導覽北美館當期《藍天之下：我們時代的精神狀況》展覽，直擊阮慶岳參展作品〈山徑躊躇——我的小說拯救計畫〉行動演出 ，並於鄰近的王大閎書軒舉辦新書分享下午茶會，邀請本書作者阮慶岳與聯合文學出版社總編輯周昭翡進行對談，歡迎報名參加活動，一同感受《山徑躊躇》的文字魅力。立即報名及瞭解詳情

◆〈山徑躊躇─我的小說拯救計畫〉： 北美館《藍天之下，我們時代的精神狀況》，阮慶岳個人展廳搭配行動展演，文學x影像x裝置x身體藝術，多重媒材立體建構阮式小說世界


活動詳情

活動日期：109年8月19日 （三）14:00-16:30

活動地點

臺北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號，近捷運圓山站1號出口）

王大閎書軒（台北市中山區中山北路三段153號）

活動內容

◆14:00-15:00 　

專人導覽北美館《藍天之下：我們時代的精神狀況》展覽，直擊阮慶岳參展作品〈山徑躊躇——我的小說拯救計畫〉行動演出

◆15:00-16:30

王大閎書軒：《山徑躊躇》新書分享茶會

阮慶岳（本書作者）X周昭翡（聯合文學出版社總編輯）

☞立即報名及瞭解詳情


聯合文學 美術館 建築

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