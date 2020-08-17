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看見另類之「惡」！豆瓣9.1分懸疑神劇原著《壞小孩》今上市

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《壞小孩》 作者：紫金陳 出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年8月17日
書名：《壞小孩》
作者：紫金陳
出版社：寶瓶文化
出版時間：2020年8月17日

由愛奇藝所推出，秦昊主演的懸疑推理劇《隱秘的角落》，甫上線即引發熱議，以9.1高分登上豆瓣華語劇集榜首，此劇改編自紫金陳所著之原著小說《壞小孩》，也將於8月17日由寶瓶文化出版，劇中獲得劇迷大為讚賞的多重伏筆，在小說當中有更細節的描繪，臺灣的劇迷們也可以透過原著小說做更深入的探究。

《壞小孩》一書描寫的是，入贅女婿張東升在籌畫了近一年，假意帶岳父母旅遊，在市郊的三名山上，突然將兩人推下山崖摔死。這起本該天衣無縫的殺人計畫，卻被三個在遠處玩耍的小孩無意間拍了下來。更讓他沒想到的是，這三個小孩，一點都不善良……。原著小說赤裸地呈現了小孩從帶著純真的壞，到整個心靈變得不再純粹，破碎、缺愛的家庭致使的性格扭曲，比劇集更黑暗，更加聳動人心。

如同《隱秘的角落》劇中張東昇所說：「你們有沒有特別害怕失去的東西？有時候為了這些東西，我們會做不願意做的事情。」在原著小說《壞小孩》中，更可以看見人性的闇黑，劇集中的三個孩子，仍有其善良的本性，然而原著小說中的孩子，卻在家庭、社會中充滿的種種競爭、不平等及壓力下，呈現出惡的那一面。

成年人眼裡，孩子永遠是簡單的。他們想像不到孩子的詭計多端，哪怕他們自己也曾當過小孩。透過《壞小孩》一書，更可以去思考關於人性的是非善惡，當面對必須在家庭、社會中擔負起種種責任，卻其實讓人身心俱疲的現實景況時，我們能選擇的又是什麼？而我們真的能逃脫這樣的「惡」嗎？


寶瓶文化 殺人 華語 推理

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