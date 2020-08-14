恐龍、化石迷注意！「滅絕與重生」徵文倒數，將送出超狂贈獎
恐龍迷、化石迷注意了！由聯合新聞網「閱讀」頻道的 「滅絕與重生」古生物短篇徵文活動倒數中，即將在8月21日徵件截止。本次徵件優勝者除稿酬外，還將送出協辦單位石尚企業、國立自然科學博物館以及臺南左鎮化石園區共同籌備多項精美贈禮，今日率先公開精美贈獎實體照，其中最吸睛贈獎就是市價3,600元的化石「火焰菊石」。
聯合新聞網閱讀頻道希望透過獨家企劃拉近一般大眾對「古生物」、「化石」距離感，也讓喜愛古生物的讀者有機會透過創作，分享所愛、所知，同時也能喚醒更多人對古生物主題的興趣及重視。8月21日前，每篇限800字，每人不限投稿篇數，成功投稿即可獲得參加獎，獲得優勝者除稿酬2,000元外，入選者還有機會獲得價值3,600元的火焰菊石、科博館門票、左鎮化石園區門票或科博館文創商品，優選創作作品還有機會刊登在聯副繽紛版，歡迎有興趣的讀者、作家把握時間，踴躍投稿，分享令你著迷不已的古生物魅力故事！
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