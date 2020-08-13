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白先勇、奚淞：從《白先勇的文藝復興》到《紅樓夢幻》講座

聯合新聞網 / 讀.書.人

書名：《紅樓夢幻：《紅樓夢》的神話結構》作者：白先勇出版社：聯合文學出版時間：2020年2月24日
書名：《紅樓夢幻：《紅樓夢》的神話結構》
作者：白先勇
出版社：聯合文學
出版時間：2020年2月24日

一個人當然無法完成「文藝復興」這樣一項巨大文化工程 。

但如果一連幾代都有一批孜孜矻矻的有心人致力於文化建設 ，說不定會迸出幾位像湯顯祖、曹雪芹的大天才來，中華民族的「文藝復興」也許就不是一個夢了......


從文學入戲劇，《遊園驚夢》到《孽子》舞臺劇製作；號召文化界復興崑曲美學，打造青春版《牡丹亭》；更講授《紅樓夢》課程，細讀重評天下第一書。《白先勇的文藝復興》深刻紀錄白先勇所念茲在茲，重新發掘傳統文化精髓，接續當代文化的一場「文藝復興」工程。

書名：《白先勇的文藝復興》作者：白先勇出版社：聯合文學出版時間：2020年1月22日
書名：《白先勇的文藝復興》
作者：白先勇
出版社：聯合文學
出版時間：2020年1月22日

《紅樓夢幻》中奚淞設計手繪〈夢幻舞台〉圖，一筆一線逐次搭建《紅樓夢》的神話結構，深切剖析個中的佛學意涵與神話象徵。且細聽白先勇、奚淞娓娓道來，一解書中如夢似幻的空幻主題。

本次活動由聯合文學與新光銀行文教基金會共同舉辦，8月15日星期六下午兩點半開始，於新光傑仕堡板橋館A棟音樂廳，白先勇、奚淞將聯手解文學，歡迎蒞臨一睹大師風采。

活動詳情

活動日期：109年8月15日(六) 14:30-16:30

活動地點：新光傑仕堡板橋館 A棟音樂廳

（新北市板橋區文化路一段188巷51號10樓，板橋中山國中正對面）

講者：白先勇、奚淞

主持人：周昭翡（聯合文學出版社總編輯）


白先勇 紅樓夢 聯合文學 牡丹亭

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