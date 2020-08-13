白先勇、奚淞：從《白先勇的文藝復興》到《紅樓夢幻》講座
一個人當然無法完成「文藝復興」這樣一項巨大文化工程 。
但如果一連幾代都有一批孜孜矻矻的有心人致力於文化建設 ，說不定會迸出幾位像湯顯祖、曹雪芹的大天才來，中華民族的「文藝復興」也許就不是一個夢了......
從文學入戲劇，《遊園驚夢》到《孽子》舞臺劇製作；號召文化界復興崑曲美學，打造青春版《牡丹亭》；更講授《紅樓夢》課程，細讀重評天下第一書。《白先勇的文藝復興》深刻紀錄白先勇所念茲在茲，重新發掘傳統文化精髓，接續當代文化的一場「文藝復興」工程。
《紅樓夢幻》中奚淞設計手繪〈夢幻舞台〉圖，一筆一線逐次搭建《紅樓夢》的神話結構，深切剖析個中的佛學意涵與神話象徵。且細聽白先勇、奚淞娓娓道來，一解書中如夢似幻的空幻主題。
本次活動由聯合文學與新光銀行文教基金會共同舉辦，8月15日星期六下午兩點半開始，於新光傑仕堡板橋館A棟音樂廳，白先勇、奚淞將聯手解文學，歡迎蒞臨一睹大師風采。
活動詳情
活動日期：109年8月15日(六) 14:30-16:30
活動地點：新光傑仕堡板橋館 A棟音樂廳
（新北市板橋區文化路一段188巷51號10樓，板橋中山國中正對面）
講者：白先勇、奚淞
主持人：周昭翡（聯合文學出版社總編輯）
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