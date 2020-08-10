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龍應台長篇小說《大武山下》 電子書今日全面上架

聯合新聞網 / 讀.書.人
7月29日於時報出版舉辦《大武山下》新書發表會，（中）龍應台與（左）時報文化出版公司董事長趙政岷，以及（右）時報文化出版公司第四編輯部總編輯曾文娟當日活動現場合影照。（圖／時報出版　提供）
7月29日於時報出版舉辦《大武山下》新書發表會，（中）龍應台與（左）時報文化出版公司董事長趙政岷，以及（右）時報文化出版公司第四編輯部總編輯曾文娟當日活動現場合影照。（圖／時報出版　提供）

以《野火集》、《目送》、《大江大海一九四九》等作品，在華人圈中擁有極高知名度的作家龍應台，出版散文、文化評論、紀實文學等作品近四十種，累積銷量可觀，難以數計，可謂凡有華人的地方，就有龍應台的讀者。她寫作三十多年首度創作長篇小說，新作《大武山下》自七月初預購以來，創下銷售佳績：三千本簽名書搶購一空、首刷量突破兩萬冊，並獲得大型連鎖書店誠品博客來、金石堂八月選書、強力推薦。上市不到一個月，已是誠品書店暢銷排行榜華文創作類冠軍，讀者搶讀在網路上分享心得，迴響熱烈。這部作品不僅是龍應台的首部長篇小說，也是她第一次授權電子書出版，今（10日）電子書平臺全面上架。

書名：《大武山下》作者：龍應台出版社：時報出版出版時間：2020年7月17日
書名：《大武山下》
作者：龍應台
出版社：時報出版
出版時間：2020年7月17日

龍應台睽違兩年最新力作《大武山下》自7月1日預購消息發佈後，在華文讀者圈中颳起一陣預購狂潮，海外眾多讀者引頸期盼，等不及紙本書的郵寄運送時間，且因新冠肺炎疫情影響，部分海外國家暫停寄送，各地龍粉頻頻向時報文化出版公司探詢電子書上架的可能性。為了服務分佈在全球的廣大讀者，讓海內外都能同時下載電子書，同步閱讀，時報文化得到授權出版《大武山下》電子書，今（10日）起在Amazon全球、Apple Books、Readmoo、樂天 Kobo、博客來、udn 讀書吧、讀冊 TAAZE、Pubu 書城、myBook 電子書館、MOMO 電子書城、Hami書城、凌網 hyRead、台灣漫讀 bookwalker等十數家電子書平台上架。

《大武山下》是龍應台小時候在臺灣漁村、農村生活20年的經驗，加上2017年移居潮州小鎮生活3年，可謂是用了大半輩子的時間醞釀積累而成的作品，描述發生在大武山下小鎮，一位曾浪跡天涯的作家與一個十四歲少女相遇，展開一段古道之旅，對於愛與生命的思辨跋涉。此外，小說多線進行，令人意想不到的是背後竟隱藏著一個近半世紀前，令人膽顫心驚的謀殺案，有如犯罪推理小說般的情節發展，完全顛覆了以往大眾對於龍應台作品的印象；此外，這也是一部涉及臺灣特有種、原生種的動植物博物學作品，小說家從小即是植物狂，以人類學家的精神鑽研，不僅閱讀文獻史料，書中所提及的各種動植物，都是她親眼見過、親手摸過，有些甚至透過手繪的方式，一筆一畫地完成一幅幅獨特的塗鴉手繪圖，這次出版也收錄在書中成為珍貴的插畫；同時，這也是啟發青少年哲思的題材，龍應台堅信每位作家都有義務為少年寫一本書，引領年輕一代讀者進入成熟的文學世界。

龍應台說：「小說，不必辯論。」讀者不僅能從《大武山下》 中獲得閱讀文學小說的純粹快樂，也能見證龍應台孜孜不倦在寫作主題、文學藝術上不斷的開創與超越。電子書的上市，全世界各地區華文讀者終於能夠「天涯共此時」在同一個文本、同一個境界裡做心靈的交流。


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