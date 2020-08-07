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黃阿瑪搞穿越 百年前台北尋喵
台北自一九二○年實施市制，至今已邁入第一百年，台北市觀光傳播局與台灣原創知名圖像品牌—「黃阿瑪的後宮生活」攜手策畫「黃阿瑪相遇1920台北市」特展，即日起在台北探索館展出至十二月卅一日，邀請大家走進展場，體驗台北摩登文化。
台北探索館一樓大螢幕設計了「防疫勤洗手‧搶修供水系統」互動遊戲，民眾可透過遊戲，認識一九二○年代的公共衛生教育。此外，在台北市政府西大門也打造限定角色打卡拍照區，讓大家和黃阿瑪與後宮們一起合照，走進一九二○年的台北市。
二樓特展廳，黃阿瑪與後宮們化身為小學生、醫生、紳士、貴婦、司機、淑女、大叔等七個不同角色，搭配現場模擬當年各式各樣的日常生活場景，有學校教室、衛生室、洋服店、寫真館、珈琲店等，還有許多一九二○年代的照片與復刻文物，透過不同情境的體驗，帶領大家穿越時空的迴廊，認識當年台北市民生活日常。
●「黃阿瑪相遇1920台北市」展出至十二月卅一日，更多活動訊息請上台北探索館官網(https://discovery.gov.taipei/）查詢。
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