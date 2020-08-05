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「話題」閱讀新招式 後疫情時代掌握趨勢的高效手段
現代人每天接收的資訊大爆炸，似真似假的海量訊息經由各種媒介，透過視覺、聽覺包圍了你我的日常，人們迫切需要在更短的時間獲取質量更高、更切身所需的資訊。如何快速獲取專業可信的資訊，在零碎時間有效精準閱讀，已是當前「後疫情時代」成功超前佈署的關鍵之一。
對準這樣的需求，聯合線上「udn讀創故事」推出全新「話題」頻道，採議題策展的概念，匯聚各領域專業刊物的海量完整內容，讓讀者對時下火熱議題的脈絡，提供兼具多元、深度及全面的掌握。
在「話題」頻道，讀者能夠依照自己感興趣的主題一次閱讀所有跨領域熱門刊物的相關報導；若有喜愛的專欄、作家或報導人物，「話題」也可以讓你快速閱覽相關內容。除了商業財經、科技革新等等剛性知識內容，「話題」頻道 同時網羅了時尚、品味、運動、健康、旅遊、美食等軟性生活內容，滿足廣大讀者的多元閱讀偏好。
自即日起至8月20日試營運期間，天天到udn讀創故事「話題」活動網頁即可免費領取閱讀點數，閱讀話題文章就有機會獲得iPhone 11、AirPods耳機、GARMIN智慧手環、超商禮券等眾多好禮！
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