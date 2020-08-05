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「話題」閱讀新招式　後疫情時代掌握趨勢的高效手段

聯合新聞網 / 讀.書.人

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「話題」頻道支援手機、平板、PC等主流裝置，透過最新轉製技術，讓刊物內容能夠根據裝置呈現最佳閱讀排版。（圖／讀創故事　提供）
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（圖／讀創故事　提供）
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