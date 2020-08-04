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中信與國資圖迎疫後新世界 送萬張棒球票向醫護人員致意

聯合新聞網 / 國立公共資訊圖書館
昨（3）日「閱讀全壘打　夢想象前行」記者會現場。（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
昨（3）日「閱讀全壘打　夢想象前行」記者會現場。（圖／國立公共資訊圖書館　提供）

　　「閱讀全壘打　夢想象前行」邁入第五年，推廣足跡遍布全臺17縣市，累積逾66萬人次參與。自今年8月8日至9月30日止，民眾借閱書籍就能兌換中信兄弟賽事門票，免費到臺中洲際棒球場看球，共有苗栗、臺中、彰化、南投4縣市、30所公共圖書館和行動故事車參與，昨（3）日舉行活動記者會，教育部主任秘書朱楠賢、臺中市運動局局長李昱叡、國資圖館長劉仲成、中國信託銀行董事長利明献、中信兄弟棒球隊領隊劉志威、活動代言球星中信兄弟林智勝、吳東融及林書逸共同出席，邀請球迷及讀者展開知性、樂活兼具的「防疫新生活」。

　　中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）攜手國立公共資訊圖書館（簡稱「國資圖」）及中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」），連續五年舉辦「2020閱讀全壘打　夢想象前行」活動，今年因疫情影響，特別規劃「閱讀全壘打　醫護感謝日」，邀請中部10所醫院、逾千位醫護人員體驗熱血棒球賽事，預計送出逾萬張門票。為了向防疫最前線的醫護人員致意。

今年特別規劃「閱讀全壘打　醫護感謝日」，預計送出逾萬張門票，向防疫最前線的醫護人員致意。（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
今年特別規劃「閱讀全壘打　醫護感謝日」，預計送出逾萬張門票，向防疫最前線的醫護人員致意。（圖／國立公共資訊圖書館　提供）

迎接後防疫時代，中信銀行董事長利明献鼓勵大家透過閱讀增長智力，藉由棒球增強免疫力，兩者相互加持，防疫新生活更加精采，他也感謝每一位醫護人員的付出，讓大家能一如往常地走進球場及圖書館，就像中國信託品牌影片「家‧如常」傳達的意涵，在不尋常中維持日常，傳遞「家在一起，就有希望」的感動。教育部主任秘書朱楠賢特別感謝「閱讀全壘打」活動深耕公益，讓孩子有機會過一個別具意義的「防疫暑假」。國資圖劉仲成館長指出「閱讀全壘打」活動結合「閱讀x棒球」，即是要傳達身心均衡發展的重要，不僅是異業也是跨域的結合。國人正好可以透過活動，以閱讀結合棒球鍛鍊自我軟實力。

2020閱讀全壘打　夢想象前行」活動自今年8月8日至9月30日止，民眾至參與活動的圖書館借閱三本書並摘錄書中佳句，即可兌換中信兄弟主場內野門票兌換券。另邀請中部10所醫院共同推薦「疫後新世界」主題書單，從危機免疫力、居家新生活、疫後求職術、三倍經濟學、人生闖關攻略等面向切入選書，聯合30所公共圖書館及博客來、金石堂、誠品、三民、五南、Readmoo讀墨、樂天Kobo等網路書店展出，讓民眾透過閱讀重整疫後生活步調。主辦單位亦攜手青春博客來續辦「閱讀全壘打─校園閱讀認證獎勵」，號召全臺高中職學生投稿讀後心得，有機會受邀至臺中洲際棒球場觀戰。

更多「2020閱讀全壘打 夢想象前行」活動內容請洽官網臉書粉絲專頁。歡迎全國民眾一起加入「運動加閱讀，健康又幸福」的行列。

合作醫院名單（依筆畫排序，衛福部指定收治新冠肺炎重症病患重點醫院）：大千綜合醫院、中山醫學大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院、光田綜合醫院、秀傳紀念醫院、童綜合醫院、臺中榮民總醫院、彰化基督教醫院、澄清綜合醫院中港分院、衛生福利部南投醫院。


中信 圖書館 夢想 醫護人員 教育部

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