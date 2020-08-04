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把恐龍復活了 台博館AR驚魂夜

聯合報 / 記者陳宛茜／台北報導
台博館透過AR擴增實境科技，讓百萬年前的黃河巨龍在觀眾面前復活。 圖／台博館提供
台博館透過AR擴增實境科技，讓百萬年前的黃河巨龍在觀眾面前復活。 圖／台博館提供

國立台灣博物館以古生物及化石展品聞名，你能想像，台博館內的恐龍標本，如電影「博物館驚魂夜」中的恐龍般復活？為了創造讓兒童觀眾自主學習的環境，台博館引進「AR室內定位導覽系統」，透過AR擴增實境科技，不僅讓展品栩栩如生宛如「復活」，還能跟觀眾活動。

AR擴增實境技術是博物館典藏加值的未來趨勢。台博館表示，與VR虛擬實境相比，AR應用更為便利，只需使用手機或平板電腦即可體驗互動樂趣。此次台博館使用的「AR室內定位導覽系統」，結合３Ｄ影像讓原本靜態的化石或骨骼標本「動」起來。此一科技革新除了為博物館典藏加值，更使博物館教育形式多元化，讓個人行動裝置成為專屬導覽員。

台博館館長洪世佑表示，台博館為了讓觀眾更親近、以及容易理解展覽的知識內容，近年來借助科技的力量，創造學習環境提供兒童觀眾自主學習，透過五感體驗、互動探索的展示裝置，引導觀眾參與。

此次台博館與宇萌數位科技及化石先生合作、運用AR擴增實境科技打造的「台博掌上博物館」，以趣味性與知識性的方式，引導學子觀眾觀賞化石展品，同時與滅絕的古生物互動。台博館共規畫館外十個LBS（即時定位服務）AR集章活動、四十個AR室內定位導覽，更「復活」了十八件化石展品、還原兩個中生代場景。

博物館 化石 擴增實境

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