2020台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 徵件開始
邁入第六年的【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】，將於本年度徵選文學類（Fiction）法語譯為中文之作品，徵件期間為8月1日至8月31日。本獎項設置首獎一名：由榮獲首獎譯者獨得獎金新台幣五萬元，以及由「水顏木房」總監魏榮明先生精心設計打造的獎座一座。
由法國巴黎銀行台北分行獨家贊助的【台灣法語譯者協會翻譯獎】 ，自2018年正式更名為【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】（Prix de la Traduction ATTF–BNP PARIBAS）以來，已分別舉辦文學類（Fiction）及非文學類（Non-Fiction），兩種類別的徵選。2020年則邁入本獎開辦以來第五次文學類翻譯獎。
由台灣法語譯者協會主辦之【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】，2015年開辦便獲得法國巴黎銀行的鼎力贊助，更有法國在台協會及台灣出版界的支持。自2018年起，由原先的一年一度的文學類，以及三年一度的人文社科類評選，調整為一年一度、「文學類（Fiction）」及「非文學類（Non-Fiction）」兩種評選類別輪流舉行，擴大參賽作品的範圍，以期評選推介法文原著譯為中文之優秀翻譯出版書籍及表彰我國翻譯家之傑出表現。
成立於2013年的台灣法語譯者協會，秉著對高品質翻譯的重視以及對於傑出譯者的鼓勵的宗旨，於2015年創立【台灣法語譯者協會翻譯獎】，評選推介法文原著譯為中文之優秀翻譯出版書籍，致力於深化法語及華語世界之文化與思想交流。【台灣法語譯者協會翻譯獎】除受到國內優秀法語翻譯工作者、學界、以及法國在台協會的支持，同時也有台灣各大媒體報導。此外，更有台灣書評網站《OPEN BOOK閱讀誌》、法國出版專業領域權威媒體《圖書週報》（Livres Hebdo），以及《法國文學譯者協會》（ATLF）等專業媒體，刊登專文介紹。
2020年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】之評選作業將於2020年8月1日，徵件起始日同步正式啟動。詳細參賽辦法請參閱台灣法語譯者協會官網公告：WWW.ATTF.TW
台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎
2015年開辦的【台灣法語譯者協會翻譯獎】已持續舉辦三年，成果可觀。連續三年的文學類譯作翻譯獎之外，2017更增加人文社會科學類譯作翻譯獎。除獲得國內譯者、出版人與讀者之肯定，法國在台協會及法國巴黎銀行台北分行更是鼎力支持。評選結果除獲國內媒體報導，亦年年登上法國出版專業媒體「圖書週報Livres Hebdo」及「法國文學翻譯協會（ATLF）會訊」。
2018年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】徵選對象須由法文原著翻譯為中文，並由政府機關(構)、學校及依中華民國法律設立之法人、民間團體、公（協）會印刷成冊且公開發行之圖書。譯者需領有中華民國國民身分證，出版日期需為2016年8月1日至2018年7月31日之間（依照中華民國國家圖書館預行編目刊載日期為準）。
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