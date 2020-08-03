快訊

【重磅快評】陳時中已讀不回 學界苦口婆心有用嗎？

輕颱哈格比「擦過」東北角 各國預測路徑幾一致

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 徵件開始

聯合新聞網 / 讀.書.人
2019年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】「非文學類（Non-Fiction）」首獎得主王紹中先生及譯作《尼采》（圖／台灣法語譯者協會　提供）
2019年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】「非文學類（Non-Fiction）」首獎得主王紹中先生及譯作《尼采》（圖／台灣法語譯者協會　提供）

邁入第六年的【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】，將於本年度徵選文學類（Fiction）法語譯為中文之作品，徵件期間為8月1日至8月31日。本獎項設置首獎一名：由榮獲首獎譯者獨得獎金新台幣五萬元，以及由「水顏木房」總監魏榮明先生精心設計打造的獎座一座。

由法國巴黎銀行台北分行獨家贊助的【台灣法語譯者協會翻譯獎】 ，自2018年正式更名為【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】（Prix de la Traduction ATTF–BNP PARIBAS）以來，已分別舉辦文學類（Fiction）及非文學類（Non-Fiction），兩種類別的徵選。2020年則邁入本獎開辦以來第五次文學類翻譯獎。

「水顏木房」總監魏榮明先生精心設計獎座（圖／台灣法語譯者協會　提供）
「水顏木房」總監魏榮明先生精心設計獎座（圖／台灣法語譯者協會　提供）

由台灣法語譯者協會主辦之【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】，2015年開辦便獲得法國巴黎銀行的鼎力贊助，更有法國在台協會及台灣出版界的支持。自2018年起，由原先的一年一度的文學類，以及三年一度的人文社科類評選，調整為一年一度、「文學類（Fiction）」及「非文學類（Non-Fiction）」兩種評選類別輪流舉行，擴大參賽作品的範圍，以期評選推介法文原著譯為中文之優秀翻譯出版書籍及表彰我國翻譯家之傑出表現。

成立於2013年的台灣法語譯者協會，秉著對高品質翻譯的重視以及對於傑出譯者的鼓勵的宗旨，於2015年創立【台灣法語譯者協會翻譯獎】，評選推介法文原著譯為中文之優秀翻譯出版書籍，致力於深化法語及華語世界之文化與思想交流。【台灣法語譯者協會翻譯獎】除受到國內優秀法語翻譯工作者、學界、以及法國在台協會的支持，同時也有台灣各大媒體報導。此外，更有台灣書評網站《OPEN BOOK閱讀誌》、法國出版專業領域權威媒體《圖書週報》（Livres Hebdo），以及《法國文學譯者協會》（ATLF）等專業媒體，刊登專文介紹。

2020年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】之評選作業將於2020年8月1日，徵件起始日同步正式啟動。詳細參賽辦法請參閱台灣法語譯者協會官網公告：WWW.ATTF.TW


台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎

（圖／台灣法語譯者協會　提供）
（圖／台灣法語譯者協會　提供）

2015年開辦的【台灣法語譯者協會翻譯獎】已持續舉辦三年，成果可觀。連續三年的文學類譯作翻譯獎之外，2017更增加人文社會科學類譯作翻譯獎。除獲得國內譯者、出版人與讀者之肯定，法國在台協會及法國巴黎銀行台北分行更是鼎力支持。評選結果除獲國內媒體報導，亦年年登上法國出版專業媒體「圖書週報Livres Hebdo」及「法國文學翻譯協會（ATLF）會訊」。

2018年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】徵選對象須由法文原著翻譯為中文，並由政府機關(構)、學校及依中華民國法律設立之法人、民間團體、公（協）會印刷成冊且公開發行之圖書。譯者需領有中華民國國民身分證，出版日期需為2016年8月1日至2018年7月31日之間（依照中華民國國家圖書館預行編目刊載日期為準）。



台灣法語譯者協會 法國 文學類 巴黎

相關新聞

2020台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 徵件開始

邁入第六年的【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】，將於本年度徵選文學類（Fiction）法語譯為中文之作品，徵件期間為8月1日至8月31日。本獎項設置首獎一名：由榮獲首獎譯者獨得獎金新台幣五萬元，以及由「水顏木房」總監魏榮明先生精心設計打造的獎座一座。

新北兒童藝術節 持續嗨到16日

「2020新北市兒童藝術節」新北大都會公園場區昨晚閉幕，「如果兒童劇團」帶來精采劇碼「媽媽咪噢」，上千位大小朋友擠滿草坪...

「讀者」8月號 大作家的寫作建議

海明威和福克納等幾位《大作家的寫作建議》與活用《金句寫作指南》系列，可作為作文、論文、寫報告和文字工作者的妙招，《讀者》...

台灣雕塑家祕密花園 重現新加坡濱海灣花園

新加坡新型冠狀病毒疫情趨緩，台灣雕塑家李光裕的16件銅雕作品首度赴新加坡濱海灣花園雲霧林展出，透過這座大自然的美術館，把...

從野火集到首部長篇「大武山下」 龍應台：小說不必辯論

「我不是花三年寫小說，而是花了一輩子才完成。」作家龍應台三年前離開台北，移居屏東潮州鎮陪伴母親。昨天她返回台北和久違的媒...

彈鋼琴鬥相聲 聽樂賞幽默

「聲聲不息」雙鋼琴音樂會，由美、台最幽默風趣的古典鋼琴師徒-范德騰、許哲誠共同攜手演出，突破傳統鋼琴表演框架，穿插相聲、...

龍應台的大武山下 「寫了一輩子」

「我不是花三年寫小說，而是花了一輩子才完成。」作家龍應台三年前離開台北，移居屏東潮州鎮陪伴母親。昨她返回台北和久違的媒體...

看莫斯科古典芭蕾 藝FUN券大方用

疫情全球肆虐，所有藝文表演皆受影響，台灣從六月才陸續解封，並推出藝文振興方案藝FUN券，今年唯一一檔國際芭蕾舞團「莫斯科...

2020聯合文學「熟齡限定」文學營 實現您的黃金寫作夢！

由聯經出版公司、《聯合文學》雜誌金鼎獎團隊打造，首次「熟齡限定」的「2020聯合文學黃金文學營」，9月將在秋季暖陽微風中，搭乘普悠瑪輕盈踏上追憶花蓮洄瀾文學之旅。在輕鬆的旅程中，學員將與講師及同伴分享創作心得，更新學習、共同成長。

醫生珍藏的藝文祕境 邀您賞光

聯合報系有行旅「企業家山居歲月系列」，將帶領旅人走訪宜蘭「醫生的四季展美館」。該館位在三星鄉，沿著安農溪畔旁，有唯美落羽...

咱來返校！驚嚇完…好禮呼呼

今夏唯一恐怖體驗活動「返校 實境體驗展」搭上鬼門開熱潮，八月規畫系列優惠活動，每日都有機會領取限量「酷涼」好康...

尤傑尼歐展 有振興優惠

從選秀節目發跡，被歌手王力宏讚譽「唱歌時像鑽石發亮」的新實力派唱將李芷婷，分別於「中國好聲音」、「聲林之王」累積超高人氣...

熱門新聞

台灣雕塑家祕密花園 重現新加坡濱海灣花園

【文學相對論8月二之一】隱地vs.亮軒／文人出版最後的理想國

【職場生存之道】柯嘉瑋／拿督

【青春名人堂】編輯小姐Yuli／風度

【滅絕與重生‧網路徵文示範作】李達達／爪的祕密

「讀者」8月號 大作家的寫作建議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。