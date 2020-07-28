2020聯合文學「熟齡限定」文學營 實現您的黃金寫作夢！

由聯經出版公司、《聯合文學》雜誌金鼎獎團隊打造，首次「熟齡限定」的「2020聯合文學黃金文學營」，9月將在秋季暖陽微風中，搭乘普悠瑪輕盈踏上追憶花蓮洄瀾文學之旅。在輕鬆的旅程中，學員將與講師及同伴分享創作心得，更新學習、共同成長。

「全國巡迴文藝營」辦理已歷35年，培養上萬人次之文學新血，其中不乏當今文壇著名作家與學者皆曾為文藝營學員。今年秋天，我們延續去年文藝營「黃金組」的精神，以「親愛的人生」為主題，號召55歲以上、想要再次拾起「文學夢」的熟齡朋友參加。營隊將邀請藝文名家授課，包含勇於跨界的長青作家也是營隊導師小野、吃遍國內外累積200顆米其林星星的作家李昂、知名作家暨媒體人蔡詩萍、台灣海洋文學作家廖鴻基、資深媒體人也是最暖心的暢銷作家高愛倫等5位不同風格的作家，透過各式書寫課程，從名家的人生觀中，重新檢視自我，創造第二人生。

本次營隊將邀請藝文名家授課。（圖／聯經出版 提供）

人生總有許多值得被紀錄的精彩時刻，如果你的人生是部小說，那麼哪個時刻應該被你寫下？我們期待透過書寫課程的引導及導師的分組對談，讓想寫作卻不知道該如何下筆的朋友們，重新認識寫作，認真感受生活，學習用文字表達自我。用一封家書、自傳，作為寫作的起始點，作品還有機會刊登在聯合文學線上誌！

另外，還有一堂最特別的、在大海上的一堂文學與生態的課。我們將搭上賞鯨船，在廖鴻基老師專業的海洋生態解說下，深入了解鯨豚習性和山海生態，訴說花蓮沿岸山、河、海的故事，從太平洋上回眸凝視清水斷崖、近距離和鯨豚追逐嬉戲。在一望無際的海洋之中，我們不再隨波逐流，海洋將是創作的源頭，高揚帆篷，航向文學新人生！

三天兩夜的營隊，營期為109/9/24(四)-9/26(六)，8/16前早鳥可享優恵，另外也針對喜愛文學的親子族群推出多人優惠方案。一場五星級的文學營，期待大家的參與。「你的人生將不再為別人而活」，讓我們一起重返文學，投入創作之中，走出不一樣的人生態度，用一首詩、一篇散文、一部小說訴說屬於自己世代的生命故事，寫下人生的新篇章。詳情請至活動網站查詢。