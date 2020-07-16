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松菸琉璃工房博物館 七月底推出花之夢

聯合新聞網 / 台北訊
展覽的周邊演出，花枝招展又繽紛多彩。 琉璃工房／提供
展覽的周邊演出，花枝招展又繽紛多彩。 琉璃工房／提供

台灣新冠疫情稍緩，藝術家楊惠姍、張毅邀請大家來賞花觀舞。

松菸琉璃工房博物館的仲夏展覽從7月30日開始，為期三個月，將以琉璃花為主題。策展的琉璃工房說，花在藝術家楊惠姍、張毅的心中，是生命的意象和光、是對生命最終的期許與追求。因此，這次仲夏展覽將打造「彩之夢、月之夢、火之夢、光之夢」四大經典展區，呈現對工藝、生命及文化的反思與觀照。

在四大經典展區中，「彩之夢」《一百年開出一朵琉璃花》系列《朝花之歌》，曾在美國CHASE銀行的年度形象代表MASTER廣告中登場；「月之夢」展出楊惠姍經典創作《花好月圓》，闡述了東方獨特哲學觀；「火之夢」《焰火禪心．火鸚鵡》已獲法國羅浮宮裝飾藝術博物館典藏；「光之夢」展出極致創作《澄明之悟》如夢似幻的澄澈琉璃藝術美學。這場仲夏展覽，完全綻露了楊惠姍的心與意。

此外，在展覽期間，繽紛多彩、花枝招展的活動陸續登場。

《一百年，開出一朵琉璃花》充滿神秘而誘人的漸變，植入宋人大山水的潑墨畫筆，紅樓夢學者朱嘉雯將帶著紅迷走訪，邊賞邊講，俯拾皆是滿園花草，呼喚著與蝶齊飛的仙子。

聲樂家呂麗莉在花團錦簇中高唱「花之歌」，精彩可期之外，瑜伽女神唐幼馨以冥想與肢體的引導帶動講座《琉璃之美與靈性的流動》。

傳説磐古開天闢地後天地間靈氣湧動，嫘祖和黃帝、炎帝並稱為中華民族的「人文始祖」。嫘祖文化領航人李花岡編導「花好月圓、龍鳯呈祥」用街舞及Rap的形式演出，少年舞團引爆熱夏。

展覽訊息如下：

展覽日期：2020.7.30－10.31

開放時間：10:30－18:00（週三公休 ）

展覽地點：台北松山文創園區 琉璃工房博物館．松菸（生態池畔）

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