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電影看板畫師 80歲鑽研3D地景

聯合報 / 記者葉冠妤／台北報導
周大觀文教基金會二○二○全球熱愛生命獎章頒獎昨提前頒獎給3D看板師傅魏榮欣。記者葉冠妤／攝影
周大觀文教基金會二○二○全球熱愛生命獎章頒獎昨提前頒獎給3D看板師傅魏榮欣。記者葉冠妤／攝影

周大觀文教基金會昨舉辦「生命知多少-星台活出驚奇聯展」，展出三名「全球熱愛生命獎章」得主的畫作與書法作品。今年新出爐的第廿三屆「全球熱愛生命獎章」，其中得主魏榮欣已八十歲，他從拿著油漆刷子的電影看板師傅，成為拿起畫筆的油畫家，不斷挑戰自我，更在全台多地繪製3D地景，現在還是一名常上傳自製MV的YouTuber

他說，活到老、學到老，感興趣的事物若沒學起來，晚上就睡不著覺。

魏榮欣說，他從十三歲開始擔任電影看板學徒，退伍後自創門戶，至少畫過兩千幅電影看板，隨著行業蕭條，他退休改開PUB，後來在妻子建議下，拾起畫筆，無師自通學油畫，畫作多以鄉土文化為題材，風格質樸、寫實，獲獎無數。

前幾年，他還一頭栽進3D世界，鑽研繪製3D地景，全台都有他的作品蹤跡，他的第一幅3D地景則是曾在新竹市影像博物館展出的「少年PI的奇幻飄流」；近期他更迷上音樂、影音軟體，還自製樂團MV，上傳影片到YouTube。魏榮欣笑說閒不下來，活到老、學到老，若沒學起來，晚上就睡不著。

「生命知多少-星台活出驚奇聯展」即日起至廿六日在中正紀念堂展出，除魏榮欣的畫作，同時也展出二○一二年熱愛生命獎章得主「鋼釘天使」汪家伶、二○一○年熱愛生命獎章得主「生命超人」卜錦輝的作品。

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