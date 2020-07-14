臺文館帶頭搞鬼尋仙？2020暑期文學體驗趣味再升級

暑假即將到來，疫情退散、振興加快，臺文館搞鬼又帶著民眾尋仙，更將兒童書房變成樂園，是在哈囉？跟文學說聲哈囉，暑期正是好時機。

國立臺灣文學館自17年前設立的兒童文學書房，即將走入歷史，未來將搬遷至B1，擴大並改名為「文學樂園」提供兒童、青少年更完善的文學體驗。除了兒少文學圖書繪本閱覽服務，還將增加文學互動體感遊戲及臺灣特色桌遊體驗。而陪伴許多孩子成長的原兒童文學書房則改為多功能活動室，在這聽過故事、看過繪本，喜歡這個空間的民眾，快趁著暑期來重溫，並期待它的嶄新面貌。除了「文學樂園」，臺文館內部空間大躍進的部分還有圖書室、大廳、常設展都重新整備，希望提供更完善、民眾有感的文學空間今年也將陸續開放。

國立臺灣文學館的兒童文學書房改頭換面成「文學樂園」，提供兒童、青少年更完善的文學體驗。（圖／國立臺灣文學館 提供）

暑假期間，臺文館推出「文學散步—仙鬼道」活動，日前網路開放報名即刻額滿。活動依據府城傳奇為本，規劃佐藤春夫《女誡扇綺譚》短篇小說、許丙丁《小封神》志怪小說，以及小峱峱《守娘》漫畫，共三條包含文學、傳說、地景、歷史的「仙鬼道」路線。第一條已在上週由古意唸歌團羅士哲以月琴、三弦兩種樂器說唱自創的各景點故事完成，獲得許多迴響，接著8月2日、9日由臺南市文化協會謝奇峰帶著民眾走讀「文學小封神」路線。8月29日、30日「府城撞見鬼」由臺南市文化資產保護協會曾國棟帶領，一探臺南奇案、地表最強女鬼陳守娘史蹟路線。

依據府城傳奇為本，讓民眾親身走訪「仙鬼道」路線。（圖／國立臺灣文學館 提供）

「MUSE大玩家」國立社教機構及文化機構109年度暑假活動，7月15日至9月30日來臺文館臉書打卡，可至服務台獲得集章1次，集滿不同館所3枚戳記，即可兌換積木贈品。集章館所請見MUSE大玩家官網公布資訊。

此外，8月1日起館外文學步道「飽讀食書—臺灣飲食文學展」上菜，燈箱換新裝，準備33道文字佳餚，邀民眾用心咀嚼臺灣作家筆下的特殊韻味與豐富口感。甫推出的振興三倍券、藝Fun券也可在館內的minimou極簡手作咖啡坊進行使用。伴隨振興中的臺灣，臺文館期許以文學的力量，繼續撫慰人心。