文學南進一大步！首本臺語文學史越南文譯本出版

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
《舌尖與筆尖：台灣母語文學的發展》越南文版書封。（圖／國立臺灣文學館　提供）
《舌尖與筆尖：台灣母語文學的發展》越南文版書封。（圖／國立臺灣文學館　提供）

國立臺灣文學館的外譯成果又多一件。廖瑞銘教授的《舌尖與筆尖：台灣母語文學的發展》近日由「越南作家協會出版社」正式在越南出版。這是第一本以越南文介紹臺灣母語文學史的專書，象徵臺越兩國的文學交流進入更緊密友好的階段。

國立臺灣文學館自2010年起推動臺灣文學外譯計畫，共輸出了百餘本、九個語種的臺灣文學作品。2019年至2020年臺文館推動「臺灣文學學術著作外譯計畫」，考量臺灣母語文學的發展代表了臺灣作家追求民族語言和文學主體性的精神，在臺灣文學史上深具意義，因此選定本書翻譯為越南文，本書同時也是2020年臺文館推動文學新南向的重要成果。

原著作者廖瑞銘為台文筆會前理事長，一生投入臺灣母語運動並曾擔任戰後發行最久的臺語文學雜誌《台文通訊Bong報》主編。臺文館長蘇碩斌表示，廖瑞銘教授是臺灣「母語復振」運動的先鋒，他在2013年寫就這本書之際，臺灣的母語文學已漸有成果，雖然他在四年前辭世，但相信他一定會很欣喜臺灣已有〈國家語言發展法〉，保障所有人固有的母語、鼓勵自然語言的創作。

本越文版主編為成大臺灣文學系兼越南研究中心主任蔣為文，翻譯團隊由成大臺文系越南籍優秀畢業生蔡氏清水、范玉翠薇、呂越雄等共同執筆，並由越南文藝政策專長之越南作家協會直屬的「越南作家協會出版社」出版。蔣為文表示，臺灣和越南雖然沒有正式邦交，但這次卻能夠獲得越南作家協會出版社同意合作出版，主要歸功於民間社團長期從事跨國文化交流所建立的深厚友誼。

越南社科院文學所長阮登疊也撰序文稱讚該書的出版能增進越南人對臺灣文學的認識。阮登疊表示，語言是文化的載體，也是民族文化的重要象徵。他對臺灣人努力以臺灣母語創作的精神印象深刻。

蘇碩斌表示，這本專書記載著臺灣近三十年來「母語回春」的時代精神，本館十分希望介紹給國際。期待越文的讀者們透過這本書，更加認識臺灣的多元文化、認識臺灣的多樣文學。


越南 國家語言 成大 國立臺灣文學館 館長

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