快訊

自強號彰化站內出軌 雙向列車皆延誤預計塞到深夜

今日精摘／我增2例境外移入 南韓前總統朴槿惠遭重判20年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藝文雙棲筆耕者 文生作品展「抒靈」即將開展！

聯合新聞網 / 讀.書.人
《抒靈》文生作品展。（圖／文生　提供）
《抒靈》文生作品展。（圖／文生　提供）

因受疫情影響，停擺已久的藝文活動近期開始復甦，不少戲院、劇場、展廳等場域迎來難能可貴的藝文報復性消費，不少藝文活動如雨後春筍般的發起。「讀創故事」平台內，擅長發表圖文兼備創作的原創作家「文生」，即將於2020年7月21日至26日期間在台北世貿一館m層台北收藏交易中心出展第二次個人畫展，邀請同為熱愛藝術的創作者與收藏者入展參觀，共襄盛舉。

文生以獨特的視角，時而偏於執著、時而偏於強烈釋放情感、時而跳脫，從發表在「讀創故事」平台上的原創作品包含《散語》《淡軼─文生短篇故事集》《這評》這三本書即可瞭解，其藝術創作追尋大多的源自於兒時到現今40年來人生的感官、思考與人生經歷，而這三本的書封也都出他親自設計的創作。

文生文字創作共有三本，（左起）分別是《散語》、《淡軼─文生短篇故事集》及《這評》。（圖／讀創故事　提供）
文生文字創作共有三本，（左起）分別是《散語》《淡軼─文生短篇故事集》《這評》。（圖／讀創故事　提供）

文生Vincent，本名林裕盛，大學時師承顧世勇老師、譚行健老師，出社會後仍不忘創作，白領上班族斜槓畫家身分，後於屏東師承潘枝鴻老師從事藝術創作約。早期的文生畫作透過鑽研寫實油畫技法，以及繪畫生活題材為創作靈感，因為他認為，不論獨處時、或是於喧鬧都市時突然冒出的靈感，皆是以追求「新」與「真實」為創作根源。

近年來，則轉向抽象畫，本次文生作品展以「抒靈」為主題，在技巧上試圖突破自己固有的學院派訓練，從而嘗試更新、更具視覺衝擊的呈現，希冀在藝術追尋的道路上，自己是擁有美的眼睛跟靈魂，也盡量以最誠實的態度面對自己的創作。

（左）〈山之奇色〉與（右）〈山涼〉均為本次展出畫作。（圖／文生　提供）
（左）〈山之奇色〉與（右）〈山涼〉均為本次展出畫作。（圖／文生　提供）

對文生而言，無論是創寫散文、短篇故事、樂評、影評分享，還是藝術畫作，每次的創作都希望是新的、奇的、特別的，期待觀展者能感受他傾注精力而完成的一幅幅創作，並將其中真摯的感動，無私回饋給每個人。


抒發性靈，為於世之要──《抒靈》文生作品展

●展出時間：2020年7月22日至7月26日

●展出地點：台北世貿一館m層B廳

●展出特色：展售畫展，若有意收藏可直接與畫家聯繫

●詳細展訊：瞭解更多


讀創故事 疫情 斜槓

相關新聞

藝文雙棲筆耕者 文生作品展「抒靈」即將開展！

「讀創故事」平台內，擅長發表圖文兼備創作的原創作家「文生」即將於2020年7月21日至26日期間在台北世貿一館m層台北收藏交易中心，出展第二次個人畫展，邀請同為熱愛藝術的創作者與收藏者入展參觀，共襄盛舉。

台灣有個好萊塢 首登衛武營

2020年初，瘋戲樂工作室連續兩周、在台北國家戲劇院演出10場音樂劇《台灣有個好萊塢》，獲戲劇圈、音樂圈支持與推薦。在疫...

賴品妤扮過藏馬 也想幻海一下

《幽☆遊☆白書》特展昨天於華山1914文化創意園區舉辦媒體搶先場，同為《幽☆遊☆白書》粉絲的立委賴品妤也到場搶先一睹特展...

藝文解封！被譽台灣太陽馬戲團的舞鈴劇場演客家音樂劇

藝文解封，客家委員會（簡稱客委會）將於本周六（18日)及周日（19日)下午6時30分，在苗栗銅鑼的台灣客家文化館戶外階梯...

疫情引爆藝文工作者勞保議題 文化部修法有三大革新

根據調查，台灣藝術工作者半數以上未加入勞保、失業也無相關急難救助機制。文化部昨日預告文化藝術獎助條例修正草案，首度增訂「...

藝文勞權修法3大革新 輔導加入勞保

台灣藝術工作者半數以上未享勞保、失業也無相關急難救助機制，文化部昨天預告文化藝術獎助條例草案將增訂「勞動權益保障」專章，...

聯合數位文創 看表演Fun倍送

電影配樂大師「漢斯季默：好萊塢王者之音」音樂會、莫斯科古典芭蕾舞團—天鵝湖／胡桃鉗、「聲聲不息」范德騰vs.許哲誠雙鋼琴...

不敵「五裸女」！常玉「綠色背景四裸女」9.8億落槌

常玉畫作「綠色背景四裸女」今晚在香港蘇富比「現代藝術晚間拍賣」中，拍出台幣9.8億(258341000港幣)的高價，雖未...

路易莎黃銘賢：透過展店，我才能讓理念傳遞下去！

我們需要開出更多的直營門市，讓總部可以透過管理直營門市的過程，去學習經營管理跟消費者的動態，讓每個政策，都可以符合門市的需求；讓品質的管理，可以更精準。這是我們責無旁貸，必須要做的事情。

世代對彈「向巴赫致敬」 重現巴赫咖啡館音樂時代

大作曲家巴赫的時代，歐洲開始流行喝咖啡。巴赫總是帶著他的學生們，在咖啡館演奏實驗性高的樂曲、相互激盪。為了重現巴赫的精神...

尤傑尼歐特展 奇幻攝影棚盡興拍

知名時尚模特兒李函受邀出席「西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展」，欣賞時尚鬼才的攝影裝置作品，並於十間奇幻攝影棚盡興拍照。...

李爾王台灣封箱 吳興國淚謝觀眾

「《李爾在此》封箱，這次是我在台灣的最後一次演出。」吳興國改編自莎翁的京劇大作《李爾在此》6日宣告封箱，將是在台灣最後的演出，吳興國一改以往1人分飾10角，將旦、淨、丑角傳承給黃若琳等學生，他笑著說自己「老了，快演不動了。」同時紅著眼哽咽感謝觀眾，也流露對舞台的不捨。

熱門新聞

【追憶似水年華──1990年代 4】陳大為／風火輪

【閒話吃喝】陳玉箴／眷村與眷村味

【青春名人堂】吳毅平／拍照時別煩我

過敏兒怎麼養？ 專科醫師從醫療方案到居家照護的抗敏攻略

藝文解封！被譽台灣太陽馬戲團的舞鈴劇場演客家音樂劇

賴品妤扮過藏馬 也想幻海一下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。