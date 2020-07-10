藝文雙棲筆耕者 文生作品展「抒靈」即將開展！

因受疫情影響，停擺已久的藝文活動近期開始復甦，不少戲院、劇場、展廳等場域迎來難能可貴的藝文報復性消費，不少藝文活動如雨後春筍般的發起。「讀創故事」平台內，擅長發表圖文兼備創作的原創作家「文生」，即將於2020年7月21日至26日期間在台北世貿一館m層台北收藏交易中心出展第二次個人畫展，邀請同為熱愛藝術的創作者與收藏者入展參觀，共襄盛舉。

文生以獨特的視角，時而偏於執著、時而偏於強烈釋放情感、時而跳脫，從發表在「讀創故事」平台上的原創作品包含《散語》、《淡軼─文生短篇故事集》及《這評》這三本書即可瞭解，其藝術創作追尋大多的源自於兒時到現今40年來人生的感官、思考與人生經歷，而這三本的書封也都出他親自設計的創作。

文生文字創作共有三本，（左起）分別是《散語》、《淡軼─文生短篇故事集》及《這評》。（圖／讀創故事 提供）

文生Vincent，本名林裕盛，大學時師承顧世勇老師、譚行健老師，出社會後仍不忘創作，白領上班族斜槓畫家身分，後於屏東師承潘枝鴻老師從事藝術創作約。早期的文生畫作透過鑽研寫實油畫技法，以及繪畫生活題材為創作靈感，因為他認為，不論獨處時、或是於喧鬧都市時突然冒出的靈感，皆是以追求「新」與「真實」為創作根源。

近年來，則轉向抽象畫，本次文生作品展以「抒靈」為主題，在技巧上試圖突破自己固有的學院派訓練，從而嘗試更新、更具視覺衝擊的呈現，希冀在藝術追尋的道路上，自己是擁有美的眼睛跟靈魂，也盡量以最誠實的態度面對自己的創作。

（左）〈山之奇色〉與（右）〈山涼〉均為本次展出畫作。（圖／文生 提供）

對文生而言，無論是創寫散文、短篇故事、樂評、影評分享，還是藝術畫作，每次的創作都希望是新的、奇的、特別的，期待觀展者能感受他傾注精力而完成的一幅幅創作，並將其中真摯的感動，無私回饋給每個人。

抒發性靈，為於世之要──《抒靈》文生作品展

●展出時間：2020年7月22日至7月26日

●展出地點：台北世貿一館m層B廳

●展出特色：展售畫展，若有意收藏可直接與畫家聯繫

●詳細展訊：瞭解更多