藝文勞權修法3大革新 輔導加入勞保

「《李爾在此》封箱，這次是我在台灣的最後一次演出。」吳興國改編自莎翁的京劇大作《李爾在此》6日宣告封箱，將是在台灣最後的演出，吳興國一改以往1人分飾10角，將旦、淨、丑角傳承給黃若琳等學生，他笑著說自己「老了，快演不動了。」同時紅著眼哽咽感謝觀眾，也流露對舞台的不捨。

2020-07-07 23:24