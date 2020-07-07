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李爾王台灣封箱 吳興國淚謝觀眾

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
吳興國（右）的莎翁改編京劇大作《李爾在此》6日宣告封箱，將是在台灣最後的演出。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
吳興國（右）的莎翁改編京劇大作《李爾在此》6日宣告封箱，將是在台灣最後的演出。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「《李爾在此》封箱，這次是我在台灣的最後一次演出。」吳興國改編自莎翁的京劇大作《李爾在此》6日宣告封箱，將是在台灣最後的演出，吳興國一改以往1人分飾10角，將旦、淨、丑角傳承給黃若琳等學生，他笑著說自己「老了，快演不動了。」同時紅著眼哽咽感謝觀眾，也流露對舞台的不捨。

向戲迷真情告白

「十年前出國的時候，很多外國朋友問，可不可以到台灣跟我學戲？」吳興國說，他總是覺得這一行太難了，他分飾10角的每個角色分開來都不好學，像黃若琳的青衣、花旦就學了一輩子。他說，「有成就的人從來不提小時候的辛苦，到了成人世界裡嘗盡悲歡離合，值得我們用戲劇去告訴下一代，用美學去傳達。」

吳興國表示，他的戲有一部分傳統的模子是從老師學來的，有更多部份是從小生活長大的體會，「這個部分要怎麼教給學生們？」他從第一天要傳授傳統藝術，就告訴所有年輕人，只要有心想學就傾囊相授，「我覺得他們已經很天才，看錄影帶就學會了。」

當代傳奇復歸之作

《李爾在此》改編自莎士比亞經典作品《李爾王》，走過20個年頭，征戰20國、50座城市，終於首度走進國家兩廳院，將在9月25~27日演出3場。這齣戲的文本可解構為「戲、弄、人」3幕，以唱唸作打重新詮釋莎翁劇，展現人性矛盾與世代差異，吳興國說，「這是當代傳奇劇場的復歸之作，我把所有的生命熱情都投入在這齣戲了。」

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