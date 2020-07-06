2020鍾肇政文學獎首增線上投稿 總獎金200萬邀你來挑戰！

桃園市長鄭文燦7月2日上午前往桃園市綜合會議廳，出席「2020桃園鍾肇政文學獎」徵文倒數記者會。鄭文燦說，鍾肇政先生是台灣文學之母、一代文學巨人，109年鍾肇政文學獎以「日常拾筆」為主題，自4月起開始徵稿，不限國籍、不限定題材，並採紙本或線上投稿二種徵文方式，類別包括新詩、短篇小說、報導文學、散文及童話共計5個文學獎，徵稿時間至8月10日截止，總獎金高達200萬元，希望鼓勵更多人投入文學創作，傳承鍾肇政先生的創作精神，書寫對於土地、日常及歷史的各種想像，也作為獻給鍾肇政先生的禮物。

（由左至右）由陳銘磻、焦桐、李瑞騰、鄭文燦市長、莊秀美局長、向鴻全、及蔡濟民五位老師一同進行徵文倒數儀式。（圖／聯合文學雜誌 提供）

鄭文燦談到，鍾肇政先生的寫作時代背景跨越歷史斷層，從日治時代到戰後，他代表的文學精神非常值得鼓勵。鍾肇政先生的人文主義及寫實傳統，創作出大家熟悉的魯冰花，以及台灣人三部曲、濁流三部曲等作品，成為大河小說的先驅，刻劃台灣人在歷史轉換時刻面對生活的方式，也把客家硬頸精神表達得非常好。鄭文燦也說，今年市府客家局預計將與客委會合作，再度出版鍾肇政文學全集，除更正前一版的內容，也收錄戰後初期的日記，例如苦雨戀春風等，希望全新出版的鍾肇政文學全集能讓大家更貼近鍾肇政先生的文學精神。

鄭文燦表示，市府修復鍾肇政文學生活園區，現已成為文學教育基地，但是鍾肇政先生更看重以他為名的文學獎，雖然乍看之下很小眾，但累積的傳統卻很深厚。今年的文學獎也舉辦名家沙龍、作家散步地圖及文學營等活動，希望讓年輕一代的朋友們成為更好的創作者，相信在鍾肇政先生離開的這一年，持續傳承其文學精神，將更有價值。

文化局長莊秀美表示，今年鍾肇政文學獎首創線上投稿方式，除了知名作家演講的「名家沙龍」，也策劃「作家散步地圖」；各類文體將評選正獎1名、副獎2名，5種文體共計頒發15個獎項，獎金高達新台幣200萬元，歡迎全國各地喜愛文學的朋友踴躍投稿、共襄盛舉。徵文活動相關訊息請至官網、臉書粉專查詢。