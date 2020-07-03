重拾1950歷史記憶！武漢作家方方《軟埋》導讀會邀你直面真相

文／民國歷史文化學社 提供

2020年初，中國一級作家方方在武漢封城期間，每天在微博上記錄生活點滴與時事觀察，引發網路熱烈討論。您可能認識《武漢日記》的方方，但知道她曾以一部現實主義小說《軟埋》，獲得第三屆路遙文學獎嗎？

《軟埋》繁中版由民國歷史文化學社出版，並將於2020年7月12日下午2時在聯經書坊舉辧首場座談會：「集體失憶與歷史真相──方方與被軟埋的《軟埋》」，邀請臺北大學歷史學系王超然教授為大家導讀分享。

是什麼樣的時代，逼迫主角軟埋了自己的家人，甚至埋葬了自己的記憶？ 而倖存的她，即使活著，仍猶如身在十八層地獄，又何異於將自己軟埋。

「軟埋」，是四川方言，指死後沒有棺材，人就這麼直接埋葬在土裡。

作者方方把「軟埋」轉化，拿來描述活著的主角，面對不想回首的記憶，選擇直接遺忘的狀態，反映中共土地改革的歷史記憶課題。作者筆法層層堆疊，由果敘因，書中情緒逐漸累積至最後爆發。

在這段土地改革的歷史中，書中主角丁子桃面對過去的記憶，選擇遺忘，因為「忘記不見得都是背叛，忘記經常是為活著」，經歷過傷痛，所以拒絕回憶。她的選擇性失憶就像是膜，將她的時間包覆，而她與記憶的抵抗就像張網，阻擋著衝出來的記憶。

作者用倒敘的手法，將故事人物一一帶出，神秘的吳醫生了解來路不明的丁子桃，吳醫生說：「這世上只有我能體會妳的感受」，而有秘密的兩人結為夫妻，生下兒子青林。青林面對母親的失魂，從驚慌不解到後來發現父親的日記，得知父親選擇遺忘的那段過去。原來青林從來不知道父母親是誰，於是真相就在青林的探索中，一層一層揭開，殘酷地令人絕望。失魂的丁子桃，同樣也歷經了這一層一層的翻找，她必須找回自己與記憶，靈魂才能飽滿，才能圓滿。

塵封的回憶，上一代的噤聲，引起下一代的好奇，開始探詢。 面對在抽絲剝繭中，一步步接近的真相，他們又該如何自處？

書中母與子的兩條主線漸漸清晰，開始有了交集，而最大的謎團在最後徹底被撕開，真相是那麼令人措手不及。母親丁子桃看著聖母像想著：「我是無染原罪者」，面對歷史的傷痕，沒有罪人，如果有，只能是這失控的土地改革，它讓經歷者活成了悲劇中的罪人。

本書從層層謎團中帶領讀者挖掘真相，引人入勝的故事情節，不帶艱澀的語句，精彩的鋪陳讓讀者快速進入歷史氛圍。作者方方在書中的安排，使內容彼此自成一體又相互連結，使過去與現在的歷史相互對照，展現個人面對大歷史衝擊的無力抗衡，與為了生存的莫可奈何。

作者在小說中以多元角度探討這一逝去的年代，其中有悲憫、有質疑、有譴責、也有釋懷。從張愛玲《秧歌》到余華《活著》，如今是方方，這些作家從不同角度一同書寫那時代的悲。

活動資訊

是什麼造成了集體失憶，與被掩蓋的歷史真相？

《軟埋》又為什麼自己也被「軟埋」了？

7月12日，歡迎大家一同到聯經書房，看看1950年代，政府撤退來臺以後，那塊土地上，究竟發生了什麼事情。

（圖／民國歷史文化學社 提供）

⊿ 活動主題｜集體失憶與歷史真相──方方與被軟埋的《軟埋》

⊿ 活動講者｜王超然／臺北大學歷史學系助理教授

⊿ 活動時間｜7/12（日） 14:00-16:00

⊿ 活動地點｜聯經書房（台北市大安區新生南路三段94號B1，捷運公館站3號出口步行5分鐘）

⊿ 活動詳情｜點我+