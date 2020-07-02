全國電子書借閱比賽成績揭曉！內湖高中獲高中第一、全國第二

響應以讀攻毒的防疫新生活，聯合線上「udn 讀書館」在今年五月初舉辦「udn 借閱王—防疫Fun 心讀好書」電子書借閱活動，邀請全國公共圖書館、大專院校、高中職、國中小學圖書館讀者，一起透過線上閱讀凝聚閱讀力，活動並提供豐富的獎品鼓勵表現優異的圖書館。

聯合線上公布本次「udn 借閱王」成績，各級圖書館戰況激烈。從借閱量來看，由新北市立圖書館奪得全國冠軍，堪稱最愛借閱電子書的公共圖書館，而臺北市立內湖高級中學（以下簡稱內湖高中）則以些微差距擊敗台北市立圖書館拿下全國第二名及分組（高中職國中小學組）第一名雙料殊榮！

本次「公共圖書館組」冠軍為新北市立圖書館，「高中職國中小學組」第一名由內湖高中奪得。（圖／聯合線上 提供）

「udn借閱王」成績出爐，全國前20名最愛借電子書的圖書館一覽。（圖／聯合線上 提供）

順應「滑世代」到來，推動數位閱讀為培養學生閱讀素養的方式之一，內湖高中自105學年度起就成立「雲端圖書館」，四年來持續建立與豐富電子資源館藏，利用校內教師研習及學生集會等場合，宣導並推動各項線上資源之使用，為師生提供優質的數位資訊服務，讓師生即使不到圖書館借閱實體書籍，也能使用圖書館的線上電子資源，「人走到哪裡就讀到哪裡」，讓閱讀成為生活中不可或缺的好習慣。

內湖高中表示，近年來陸續辦理「電子書班級共讀」及「個人電子書借閱比賽」等活動，學生於課堂上或課餘時間在各科教師指導下閱讀，使校園充滿書香氣息，亦透過高一新生圖書館之旅及閱讀推廣活動（如全國高中生閱讀心得及小論文寫作比賽等），鼓勵全校師生善用圖書館實體及線上資源。

內湖高中曾在106年度的「udn 借閱王－聚集閱讀力，讀霸圖書館」活動中，獲得全國高中職國中小學組第一名，成為「讀霸圖書館」，當時內湖高中為全國各級圖書館（含公共圖書館、大專院校等）電子書借閱排名第9名，今年更躍昇為全國第2名，足見師生隨著電子書時代來臨，透過積極參與，體驗電子閱讀的便利性，培養自主學習能力，這將是他們全校一起努力奪得好成績重要的關鍵。

「udn 借閱王」活動主辦單位聯合線上深耕數位出版十餘年，其「udn 讀書館」雲端電子書借閱服務，深受公共圖書館、各級學校、政府單位、企業機構和智慧住宅青睞，至今已有國內外上千間圖書館選用。聯合線上每年都會邀集全國公、私立各級圖書館共同舉辦各種多元主題的「udn 借閱王」活動，協助各級圖書館以電子書推廣閱讀，進一步也為提升國人整體閱讀風氣貢獻一份心力。

因應暑假到來，聯合線上「udn讀書館」現正舉辦全國大專院校的「udn借閱王—防疫新生活、閱讀有意思」電子書借閱推廣活動，即日起至9月15日止，符合活動資格的讀者只要前往所屬學校圖書館，透過電腦、手機或平板電腦借閱電子書刊，就有機會獲得各種精美小禮，歡迎把握時間共襄盛舉！