【驚夢49天．影評】顧蕙倩／誰是扼殺記憶的嫌疑犯？

文／顧蕙倩

觀賞《驚夢49天》是一次充滿可能性的觀影經驗，不僅充分沈浸其視覺藝術與 邏輯推理過程，更挑戰著觀影者面對自身記憶的勇氣。

初看宣傳文案，以為這部電影是繼《紅衣小女孩》魔神仔、《粽邪》送肉粽儀式、《屍憶》鬼新娘紅包後，循着驚悚恐怖國片的致勝模組，又一部取材自臺灣神祕民俗的鬼片。沒想到整個觀看過程極為獨特，像是被帶入一連串他人記憶的ＶＲ虛擬實境，不僅觀看着令人無法喘息的人物安排與事件跳接，身為觀影者的自己，也無法置身事外，竟不時看見昔日的自己躲在一旁偷偷窺探着。

書名：《驚夢49天：電影小說》作者：韓肅肅出版社：聯合文學出版時間：2020年6月24日

這樣以一段又一段光影模糊的殘破心象彼此拼接着，多麼像是我們內心交疊復交疊，掩埋復掩埋的記憶傷痕，愈不願想起，它們，愈會在時間的某處，選定時間，倒數計時，逼你我面對。

你愈逃避，記憶之魂愈見緊緊糾纏，若你不去打開記憶之門，不願面對，不去上下追索，它們，終將取你現世的安穩。原來這部結合臺灣民俗、懸疑、恐怖與推理的《驚夢49天》，一開始的VR虛擬實境開發計劃，其實是整部電影的核心意象。這部主題深刻的台式驚悚電影，其實探討的是每個人面對自身不堪回憶的決心，而電影裡的主要角色，最痛苦的記憶都是來自身邊至親的「家內性侵」。

跟著電影的節奏來回記憶之門，因著一小時四十分鐘的限制，許多人物刻畫與情節鋪陳就顯得稍嫌倉促。這些無法解釋的邏輯破口，幸賴有《驚夢49天》同名電影小說的書寫，讓看完電影後的某些遺憾獲得緩解。翻閱這本小說的同時，每個電影裡的片段逐漸自動歸位，文字的穿針引線，一如我們在回憶的迷宮裡尋求日記、書信或畢業紀念冊般，拼貼着一些煙塵般的往事。原來，答案就在時間的過去或是未來等著我們，一如跨國科技金融集團ACC副總裁李家豪（Daniel Lee），獨自到公司VR開發部門的「鬼屋」進行驗收，當晚的不對勁、一個不斷重覆的惡夢夜夜糾纏著他、接二連三的死亡案件，或是手臂出現逐日倒數火烙般的數字49，這些終在李家豪勇於追查惡夢的來源後，逐漸顯現真相。

追查此案的女警劉奕臻也遇上一連串無法解釋的超自然現象，長年陷於童年家暴性侵的痛苦回憶中，她因著一步一步地找出背後真正兇手的同時，也勇於面對記憶，最終和童年悲慘的自己揮手告別。

身為觀影者的我，本來抱著一件長袖外套，準備隨時為突如其來的驚悚恐怖畫面遮蔽雙眼，沒想到劇終燈亮，這件外套竟毫無用武之地，倒是情節與配樂的巧妙安排，給了我充足的思考與準備時間。在一連串安排的懸疑與線索間，為着不放過任何可能的破案關鍵，除了眼睛分分秒秒緊盯著銀幕情節外，腦子更是不能稍有鬆懈，不時地在自己的思維間重組犯案的可能真相。

只是，什麼才是真相呢？眼見為憑的，才是真相嗎？不到電影的最後一刻，是絕不知道事件背後的真相。一如電影裡女警劉奕臻的一句話，「你是想不起來，而我是忘不掉。如果是不好的事情，為什麼一定要記得呢？」這也是我們不停自問的功課，到底是要刻意忘記，佯裝無傷之身，還是與痛苦記憶和平共存呢？誰才是扼殺記憶的嫌疑犯呢？若不去親身走入記憶之門，解開糾纏自己的苦痛枷鎖，記憶密室的孔洞就真的沒有任何哀嘆或紅眼嗎？

如果，不去親身走入《驚夢49天》，你如何能從我的觀影記憶中一窺真實與虛幻的孔洞呢？

《驚夢49天》讀者限定特映會，免費請你看電影！

《驚夢49天》的懸疑驚悚，文字與大螢幕的魅力都要體會！為了回饋小說讀者，我們特別安排了南北各一場讀者限定特映會，當天只要帶著《驚夢49天》小說（秀出電子書頁面也可以喔！）前來，就可以免費入場觀影！

台南場更加開映後新書座談，地點就在樓下的政大書城，看完電影之後，就讓小說作者韓肅肅、電影編劇潘志遠、林秀赫現身導讀，並聊聊關於電影劇本與小說改編的創作經驗吧！

台北場特映會

活動時間：7/4（六）13:00

活動地點：喜樂時代影城 南港店（台北市南港區忠孝東路七段299號 Citylink百貨公司C棟11樓）

入場方式：購書讀者「憑書免費入場」

＊當天還有神秘嘉賓會到現場，陪大家進行映後座談以及簽書喔！

台南場特映會+映後新書座談

【特映會】

活動時間：7/5（日）13:00

活動地點：台南真善美劇院（台南市中西區西門路二段120號4樓）

入場方式：購書讀者「憑書免費入場」

【映後座談】

座談時間：7/5（日）15:30-17:00

座談地點：台南政大書城（台南市中西區西門路二段120號B1）

講者：韓肅肅（本書作者）、潘志遠＆林秀赫（電影編劇）