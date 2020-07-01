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蔣勳鐵粉必收藏！《蔣勳日曆：2021》開始預購，陪你風雅一整年

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《蔣勳日曆：2021》 作者：蔣勳 出版社：華品文創 出版日期：2020年9月1日
書名：《蔣勳日曆：2021》
作者：蔣勳
出版社：華品文創
出版日期：2020年9月1日

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時光匆匆如沙，輕易就從手中縫隙流逝，渾然不覺，唯有一天一頁的「日曆」撕起來最有感。最懂二十四節氣的美學大師蔣勳出日曆了，即日起（7/1）開始預購，首刷珍藏限量加贈《蔣勳桌暦》，陪你日日是好日，風雅一整年。

《蔣勳日曆─2021》有著非常年輕的樣貌，走日風，有青春感，文青路線，跳脫書肆日曆的普通面貌，不有別於一般坊間的日曆格式，讓你收藏美學大師蔣勳不平凡的生命智慧，日曆書集結228張歲月隨影、48幅心靈畫作、260篇感官行旅、52週私密筆記。此外，《蔣勳日曆：2021》更從蔣勳圖文中精選出極真切的「一個字」作為當月代表字，十二個分別是一月康、二月悟、三月盛、四月淨、五月解、六月信、七月航、八月蒼、九月露、十月華、十一月繁、十二月顫，月月有意思，日日是好日，讓讀得懂蔣勳的你或妳一起感動，一起優雅度日。


陪伴你每一天——日日好日

歳月_捨得

文／蔣勳

不同的年齡會有不同的捨不得。

嬰兒時捨不得奶嘴、奶瓶，有人拿走了，就要大哭。

童年時候，捨不得的東西漸漸多了。可能是一種帶奶味的糖，可能是某一個小熊布偶，或者，再大一點，捨不得的是幼兒園一個會唱歌的玩伴。

每個人的捨不得，到了少年時，會有不同的分歧。

小學剛畢業，同班一個要好的同學去廟裡做了乩童。廟會的時候看他赤膊上身，用鯊魚骨的長劍打在自己後背。一條一條血痕，背後有廟祝含了米酒，一口一口噴在血痕傷口上。

少年剛長成的肉體顫慄痙攣，血痕異常清晰，酒和血混和著流下來。

那時候還記得曾經捨不得帶奶味的糖，為失去那顆糖傷心。

但是不能理解了，為什麽口腔裡那種強烈的捨不得不見了。

很長的人生裡，一次一次經歷的「捨不得」，當下難忍，一旦過去了，好像突然踩空一腳，夢中驚醒，悵然若失。

我捨不得的少年之初混合著血和酒的身體，顫慄和痙攣的痛，也曾如糖的奶味在歲月中逝去嗎？

慢慢知道，真正捨不得，竟然是歲月。

奶味的糖，身體上混合著血和酒的痛，都在歲月裡。像一重一重的落葉，化為塵泥，卻不曾消逝。

在歲月中行走，立春、雨水、驚蟄、春分，總是盼望著看一樹一樹的花開花謝。苦楝花的粉紫，白流蘇像雪紛飛，木棉鮮亮明麗。等到莿桐花的豔紅來了，已是穀雨、立夏，接著就是小滿、芒種。

芒種是紅樓夢裡少女跟花神告別的日子，把彩線繡的馬車繫在花樹上，有千萬種捨不得。黛玉這一天唱了「葬花」：「花謝花飛飛滿天⋯⋯」

立秋以後，我常在河岸邊行走，白露、秋分、寒露、霜降⋯⋯欒樹黃花落後紛紅的莢果，一片一片飛起的芒花，是兩千多年前就在舟子口中詠唱的「蒹葭蒼蒼，白露為霜」的季節。歲月如斯，他有多少的捨不得，在水上「溯洄」「溯游」，悵然若失。

青年歲月，花開爛漫，捨不得的也只是一季一季的繁華。

一直記得晏幾道「小山詞」裡的句子：「相尋夢裏路，飛雨落花中」。

晏幾道有許多捨不得的春天。

這幾年常在小雪、大雪時節去北國看繁華落盡的潔淨空白。

「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅」，歲月逝去，繁華逝去，可以很安靜看雪片飛落，小寒、大寒，在很多捨不得與捨得之間，會讀懂口腔裡還眷戀奶味之糖時讀不懂的「晚來天欲雪」。

我們捨不得，或捨得，歲月都這樣日復一日。

庚子年有大疫病流行，死亡，驚慌，恐懼，與親愛者訣別，或許會對捨得與捨不得有更多一點領悟。

漫漫長路，即將辛丑，合十敬拜歲月，眾生平安。


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●預購期：2020年7月1日至7月31日止

●出版日：2020年9月1日

●預購信箱：service.ccpc@msa.hinet.net


蔣勳 幼兒園 疫情 紅樓夢 秋分

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