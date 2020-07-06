限量報名開搶！迎接職人時代十傑基金會 共啟職涯新思維

每個職場領域中都有持續追求專業、精進技術，進而提升自我，為其工作做出奉獻與付出的人。財團法人十大傑出青年基金會於8月15日星期六13:30至17:00，在劍潭青年活動中心舉辦《邁向職人之路：趨勢講堂》，邀請到：第57屆十大傑出青年──楊弘意、2018年師鐸獎得主──潘瑞根、古稀創意股份有限公司創辦人──呂協翰、Skills for U國際技能發展協會執行長──黃偉翔。以「技職培育」與「職能運用」兩個主軸，透過講堂的方式與大眾對話，從教育、產業的角度切入，剖析臺灣技職發展以及產業供需現況、社會創新思維等概念。歡迎踴躍報名！

十大傑出青年基金會以號召您身邊對自我專業領域上擁有創新、傑出表現的「職人」為目的，創建《職人Show自己-網路徵集共創活動》平台，集結臺灣在地職人的長才及理念，辦理「職人講堂暨工作坊」、獨家「職人專訪」，讓職人們有多元管道將自身經驗推廣出去，匯集職人的知能與職能力量，共創臺灣新價值。除推廣默默付出、精進職業技能的「職人精神」外，更期待將其轉化為盡社會責任、為社會奉獻的「十傑精神」，鼓勵臺灣各領域職人踴躍參選「中華民國十大傑出青年」，展現十大傑出青年基金會培育國家棟樑、為國舉才的理念及決心。

邁向職人之路：趨勢講堂《活動資訊》

●主辦單位：十大傑出青年基金會

●協辦單位：聯合新聞網、讀創故事、 Skills for U國際技能發展協會、古稀創意股份有限公司

●活動日期：8/15(六)13:30-17:00

●活動地點： 劍潭青年活動中心325教室

●活動加值：凡報名及全程參與者皆可免費獲贈一組「讀創故事」U利點數50點，限量80組(每人限領一組)，送完為止。U利點數使用說明請見報名表。

●報名方式(二擇一)：

(1)免費優惠>>>填寫線上報名表且加入《職人Show自已》FB社團，於Facebook公開分享此活動並＠2位好友，即可免費參加

(2)繳費報名>>>填寫線上報名表，完成繳費（每人新台幣$500元），即可免費參加

●更多詳情：http://www.persons.org.tw/v/228

●講師呂協翰 推薦短片：

【邁向職人之路】古稀創意之翻轉中高齡的不老人生