路易莎黃銘賢：透過展店，我才能讓理念傳遞下去！

我們需要開出更多的直營門市，讓總部可以透過管理直營門市的過程，去學習經營管理跟消費者的動態，讓每個政策，都可以符合門市的需求；讓品質的管理，可以更精準。這是我們責無旁貸，必須要做的事情。

當我們的直營門市開起來，也吸引更多人想要加盟路易莎，這些加盟夥伴，他開一間店有賺到錢，他就想開第二間店、再開第三間店。我們就必須承擔這些人的夢想，他們需要路易莎讓他們的人生更美好，所以我們不能停止加盟或是不再展店，我們只能往前衝。

那個時期，路易莎同時蓋了中央蛋糕廠，全力做CI改造，並在直營跟加盟門市的發展下，一年開了80幾間門市。這龐大的業務量，造成公司內部的反對聲浪不斷。他們都跟我說：「老闆你為什麼要一直開直營店？開直營門市，要花那麼多錢，而且讓總部變得很累。而且你可不可以停一下，你一直開店，大家都被操得很累，你為什麼要再往前跑？我們根本沒有這個能力承擔這些事情。」

當我背負著大家的夢想，想衝的時候，公司內部卻一直反對，他們希望可以穩定下來，停一停。在這個階段，所有我想做的事情，都一直跟總部發生很大的衝突。因為溝通變得很痛苦，加上當時身體狀況還沒完全恢復，當身邊的人全部反對我的時候，我開始懷疑自己，做的事情到底對不對？所以我想說算了，既然在總部做不了事，我乾脆回門市打拚好了；我從門市做給大家來看看，如果我成功了，大家就會知道路易莎的未來是什麼，大家就懂我在想什麼。

我本來是一個烘豆師，烘了10幾年的豆子，我有自信把每一顆豆子烘得很好，把每一杯咖啡煮得很好。可是我每次到門市去買咖啡，問夥伴：「什麼是精品咖啡平價化？」其實他們都搞不太懂。

我發現：當我教了我身邊的人，他好像懂了，可是當他再往下傳遞的時候，可能是因為他的生活背景上的不同，跟他對於「精品咖啡平價供應」的認定也不同，所以當他再往下傳遞的時候，就會失真，一層一層的失真，最後就沒有人知道我真正的理念是什麼。所以才會導致我想做很多的事情，都推動不了。

所以我後來發現，我必須改變方法，用不同的策略，讓每一個人都了解我的品牌理念。很多事情不能一次到位，要層層遞進，一件一件的做好溝通，做好教育訓練，讓信念可以確實傳遞到每一個執行者身上。

因為我想做的事情，是路易莎的夢想藍圖，其實離夥伴很遙遠，我必須更努力的去做好理念的傳遞，才有可能會成功。所以我下定決心，我要建一個最好的烘豆團隊，我要從烘豆廠走出來，我不再只是每天烘豆、每天跟咖啡豆對話，我要當一個精品咖啡的傳教士，跟大家溝通，讓每一個人了解咖啡到底有多重要。

內容聲音來源：一刻鯨選APP／黃銘賢：第06集：品牌新生，領導者的溝通挑戰

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