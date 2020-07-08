快訊

這題作文怎麼解？一試定生死的「中國高考」防疫中登場

WHO改口：有證據顯示新冠病毒可透過空氣傳播

路易莎黃銘賢：透過展店，我才能讓理念傳遞下去！

聯合新聞網 / 一刻鯨選
（圖／一刻鯨選　提供）
（圖／一刻鯨選　提供）

我們需要開出更多的直營門市，讓總部可以透過管理直營門市的過程，去學習經營管理跟消費者的動態，讓每個政策，都可以符合門市的需求；讓品質的管理，可以更精準。這是我們責無旁貸，必須要做的事情。

當我們的直營門市開起來，也吸引更多人想要加盟路易莎，這些加盟夥伴，他開一間店有賺到錢，他就想開第二間店、再開第三間店。我們就必須承擔這些人的夢想，他們需要路易莎讓他們的人生更美好，所以我們不能停止加盟或是不再展店，我們只能往前衝。

那個時期，路易莎同時蓋了中央蛋糕廠，全力做CI改造，並在直營跟加盟門市的發展下，一年開了80幾間門市。這龐大的業務量，造成公司內部的反對聲浪不斷。他們都跟我說：「老闆你為什麼要一直開直營店？開直營門市，要花那麼多錢，而且讓總部變得很累。而且你可不可以停一下，你一直開店，大家都被操得很累，你為什麼要再往前跑？我們根本沒有這個能力承擔這些事情。」

當我背負著大家的夢想，想衝的時候，公司內部卻一直反對，他們希望可以穩定下來，停一停。在這個階段，所有我想做的事情，都一直跟總部發生很大的衝突。因為溝通變得很痛苦，加上當時身體狀況還沒完全恢復，當身邊的人全部反對我的時候，我開始懷疑自己，做的事情到底對不對？所以我想說算了，既然在總部做不了事，我乾脆回門市打拚好了；我從門市做給大家來看看，如果我成功了，大家就會知道路易莎的未來是什麼，大家就懂我在想什麼。

我本來是一個烘豆師，烘了10幾年的豆子，我有自信把每一顆豆子烘得很好，把每一杯咖啡煮得很好。可是我每次到門市去買咖啡，問夥伴：「什麼是精品咖啡平價化？」其實他們都搞不太懂。

我發現：當我教了我身邊的人，他好像懂了，可是當他再往下傳遞的時候，可能是因為他的生活背景上的不同，跟他對於「精品咖啡平價供應」的認定也不同，所以當他再往下傳遞的時候，就會失真，一層一層的失真，最後就沒有人知道我真正的理念是什麼。所以才會導致我想做很多的事情，都推動不了。

所以我後來發現，我必須改變方法，用不同的策略，讓每一個人都了解我的品牌理念。很多事情不能一次到位，要層層遞進，一件一件的做好溝通，做好教育訓練，讓信念可以確實傳遞到每一個執行者身上。

因為我想做的事情，是路易莎的夢想藍圖，其實離夥伴很遙遠，我必須更努力的去做好理念的傳遞，才有可能會成功。所以我下定決心，我要建一個最好的烘豆團隊，我要從烘豆廠走出來，我不再只是每天烘豆、每天跟咖啡豆對話，我要當一個精品咖啡的傳教士，跟大家溝通，讓每一個人了解咖啡到底有多重要。

內容聲音來源：一刻鯨選APP／黃銘賢：第06集：品牌新生，領導者的溝通挑戰

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽創辦人想與你分享的精彩內容！

一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE

課程介紹：路易莎橘色旋風：從一人到五百家店的咖啡創業心路－職人信念，始終不變

咖啡 路易莎 夢想

延伸閱讀

一刻鯨選 聽路易莎創業路

今明兩天！星巴克6月黑咖啡「買一送一」尾聲　加碼超商端午收假咖啡優惠

學生變身咖啡CEO 走遍臺灣義賣古坑咖啡

連鎖咖啡路易莎賣「排餐」 黑卡7折優惠價168元

相關新聞

路易莎黃銘賢：透過展店，我才能讓理念傳遞下去！

我們需要開出更多的直營門市，讓總部可以透過管理直營門市的過程，去學習經營管理跟消費者的動態，讓每個政策，都可以符合門市的需求；讓品質的管理，可以更精準。這是我們責無旁貸，必須要做的事情。

世代對彈「向巴赫致敬」 重現巴赫咖啡館音樂時代

大作曲家巴赫的時代，歐洲開始流行喝咖啡。巴赫總是帶著他的學生們，在咖啡館演奏實驗性高的樂曲、相互激盪。為了重現巴赫的精神...

尤傑尼歐特展 奇幻攝影棚盡興拍

知名時尚模特兒李函受邀出席「西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展」，欣賞時尚鬼才的攝影裝置作品，並於十間奇幻攝影棚盡興拍照。...

李爾王台灣封箱 吳興國淚謝觀眾

「《李爾在此》封箱，這次是我在台灣的最後一次演出。」吳興國改編自莎翁的京劇大作《李爾在此》6日宣告封箱，將是在台灣最後的演出，吳興國一改以往1人分飾10角，將旦、淨、丑角傳承給黃若琳等學生，他笑著說自己「老了，快演不動了。」同時紅著眼哽咽感謝觀眾，也流露對舞台的不捨。

藝文熱起來！果陀兩性舞台喜劇《我的大老婆》高雄登場

果陀劇場兩性舞台喜劇《我的大老婆》2020全新陣容版，原訂上半年首演，礙於疫情，高雄、台北場次因而延期。隨著疫情解封，7...

疫情解封 「流浪狗之歌」舞台劇台中葫蘆墩登場

疫情趨緩，如果兒童劇團7月19日下午於台中豐原葫蘆墩文化中心推出經典大型歌舞劇「流浪狗之歌」，延攬2位唱作俱佳的明星級演...

征戰20國50城「李爾在此」返台 吳興國:我把一生放進去

「演獨角戲，最難的是面對自己。」20年前吳興國關掉劇團、在歐洲自我放逐時，啟發他自編自導自演「李爾在此」的靈感。他一人分...

「Les 3G 三面情人」延期至明年

原定七月底在台北國父紀念館舉辦的法語音樂劇巨星演唱會「Les 3G 三面情人」，因新冠肺炎國際疫情仍未完全緩解，主辦單位...

限量報名開搶！迎接職人時代十傑基金會 共啟職涯新思維

每個職場領域中都有持續追求專業、精進技術，進而提升自我，為其工作做出奉獻與付出的人。財團法人十大傑出青年基金會於8月15日星期六13:30至17:00，在劍潭青年活動中心舉辦《邁向職人之路：趨勢講堂》以「技職培育」與「職能運用」兩個主軸，透過講堂的方式與大眾對話，從教育、產業的角度切入，剖析臺灣技職發展以及產業供需現況、社會創新思維等概念。歡迎踴躍報名！

2020鍾肇政文學獎首增線上投稿 總獎金200萬邀你來挑戰！

109年鍾肇政文學獎以「日常拾筆」為主題，自4月起開始徵稿，不限國籍、不限定題材，並採紙本或線上投稿二種徵文方式，類別包括新詩、短篇小說、報導文學、散文及童話共計5個文學獎，徵稿時間至8月10日截止，總獎金高達200萬元，希望鼓勵更多人投入文學創作，傳承鍾肇政先生的創作精神，書寫對於土地、日常及歷史的各種想像，也作為獻給鍾肇政先生的禮物。

疫情解封 票房仍冷 如果劇團陷危機

享譽國際的太陽馬戲團日前聲請破產保護，震驚全球表演藝術圈，但看在如果兒童劇團團長趙自強眼裡，有如劇團正經歷的過程。劇團成...

路易莎黃銘賢：創業有多苦？比你想像的苦還苦！

創業到現在，我覺得創業的過程就像打彈珠台一樣，當你拉開長長的拉桿，將彈珠彈出去，到底落在哪一個點，其實沒人知道。

熱門新聞

世代對彈「向巴赫致敬」 重現巴赫咖啡館音樂時代

【轉角遇見你】張光斗／池上一暖男

鍾喬／和「自己的童年」相逢

【故宮文物月刊】筆歌墨舞—故宮繪畫導賞

【與世界一起散步】蔡詩萍／這年歲你只能貪生怕死

藝文熱起來！果陀兩性舞台喜劇《我的大老婆》高雄登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。