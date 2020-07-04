路易莎黃銘賢：創業有多苦？比你想像的苦還苦！

創業到現在，我覺得創業的過程就像打彈珠台一樣，當你拉開長長的拉桿，將彈珠彈出去，到底落在哪一個點，其實沒人知道。過程中遇到的每一個釘子，都會對彈的方向造成影響，有時會向上躍起一點，有時會直直落下。但無論如何，都是往一個最終的方向前進、落下。

就像現在，路易莎成了全台連鎖咖啡門市數量第一，做為「精品咖啡平價化」的龍頭，一舉一動受到關注，做的每件事情對台灣咖啡產業造成一定程度的影響。所有的人看著我，都覺得我成功了。可是我總覺得自己好像根本還是在遊戲賽局裡面，像那顆彈珠，一直在每個釘子點做抉擇，躍起，然後下落，好像永遠都沒有真正成功的一天。

人生也是這樣。雖然聽起來有點感傷，不過，若是我們能想通最糟的情況，不過就是落下，就沒有什麼好怕的。我們所能努力追求的，就是在每個可能改變的方向點，為自己爭取一點躍起的機會，讓人生多一點有趣的事情、精彩的回憶；可能的話，也能夠對世界造成一點點好的改變。

我還記得國小時，填寫父母的職業欄，我媽媽跟我說：「你爸爸的職業欄，要寫『商』、『商業』的『商』；因為爸爸是業務sales。」所以我很小就常常會想，到底「商」是什麼？每一次陪爸爸去釣魚的時候，我就會自己扮演「商」這件事情。我把自己當作老闆，賣東西給我自己，定價格、設計促銷活動，然後再跟自己討價還價，玩得很開心。

我爸爸還有個特點，他對金錢非常的斤斤計較。從小到大，只要是念書、畫畫、學才藝、補習的錢，他都非常願意出，可是只要是奢侈品，像玩具、可樂、餅乾，他就從來不買給我。養成了我們家的小孩，對於金錢的觀念非常務實，只願意把錢花在刀口上。像我在公司有個稱號，叫做「順風賢」，因為我沒有司機，不管去哪裡，我都會坐同事的順風車，節能減碳又可以在車上開會討論，一舉數得。

下部隊那天，我們坐軍用卡車，從嘉義一路坐到花蓮，整整坐了12個小時。卡車開到一個祕密的碉堡。我看到碉堡上面都是羊，想說：「我們來這邊放羊嗎？哇！這個日子要過得很悠閒了！」沒想到車門一打開，班長直接叫我們滾下車、倒裝備、進裝備、匍匐前進、伏地挺身、仰臥起坐，直接操演了一個小時。

接著叫我們進餐廳，說要準備宵夜給我們吃，可是竟然把菜刀跟電擊棒亮出來，告訴我們：「你們在外面不管多大尾，軍營我最大；如果你敢亂來，看你們可不可以走出這個軍營。」我嚇死了！我想我們不是來當兵的嗎？怎麼會變成這個樣子？好不容易熬成了老兵，以為日子要好過了點。有一天我們在東港下基地，班長叫我們出操，結果我們表現得不夠好，班長就叫我們整排跪在地上，拿著膠質榔頭往鋼盔錘過來。我們每個人瞬間倒在地上，失去知覺，有10秒鐘之久才醒來。

那個年代當兵真的很苦，但我也學會了吃苦，知道失去自由的可貴，知道自己不能像以前一樣、像小孩子一樣自由自在，愛做什麼就做什麼。當兵讓我了解，原來人活在這個世界上的每件事情，都不是理所當然的。成長的苦、當兵的苦，都比不上創業的苦。

當我創業開了店，我每天早上5點半起床、從板橋騎車趕在6點20分到台北市來迎接第一個客人，然後拼命做咖啡做到9點半，開始烘豆，同時處理原物料進貨，偶爾談談加盟。12點開始迎接中午的客人，做咖啡到下午2點半，再繼續烘豆、談事情，到傍晚6點才打烊。

打烊後還不能休息，這時候要馬上去監工，因為還有新的門市要開。監工完再去送貨，這時候才能夠吃上第一口飯；我整整過了7年不吃早餐跟午餐的日子。等吃完飯，還要繼續送貨，回到家基本上都晚上11點半了，隔天又要5點多起床，重複一樣的生活。

創業好苦，不但身體苦，心裡更苦。很多人說我像電影裡「阿甘精神」的人。我為了一件簡單的事情，為了讓所有人喝到一杯平價供應的精品咖啡，很苦的一直走，走了十幾年，只為了堅持一個信念：「用咖啡為所有人帶來幸福」，不計代價努力去達成。我很感謝成長歷程的那些困境與挑戰，滋養了我，賦予了我某些堅毅、不怕難的性格，讓我有勇氣與能量，去面對創業路上的艱辛。

內容聲音來源：一刻鯨選APP／黃銘賢：第01集：發刊詞：努力躍起，創造精彩！

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