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時尚一夏 亞麻、帆布拖鞋百搭

聯合報 / 記者吳曉涵╱台北報導
HOGAN亞麻丹寧拖鞋用寬版交叉鞋面配束帶方式營造出皺褶外觀，點綴些許浪漫感。圖／迪生提供
HOGAN亞麻丹寧拖鞋用寬版交叉鞋面配束帶方式營造出皺褶外觀，點綴些許浪漫感。圖／迪生提供

炎熱夏日，午後雷陣雨機率也高，最適合穿著透氣方便又不怕潮濕的拖鞋出門了！選一雙造型特殊的款式，就算是拖鞋也可以穿出不邋遢的時尚感。

HOGAN今年春夏以「夏日冒險Summer Adventures」為主題，帶大家走進多采多姿的戶外世界，擁抱大自然。在設計方面主打運動休閒風，其中一雙亞麻丹寧拖鞋用寬版交叉鞋面配束帶方式營造出皺褶外觀，點綴些許浪漫感，搭配木質拼接亞麻鞋底，不僅穿起來非常涼爽又充滿山林生活的悠遊自在氣息。

粉彩色Myra Sandal，5,180元。圖／CAMPER提供
粉彩色Myra Sandal，5,180元。圖／CAMPER提供

同樣是交叉鞋面設計，L/UNIFORM則是以知性的滾邊編織帆布打造No°63女性涼拖鞋，鞋底採用植物皮革製成，穿久了會各自展現獨特的穿著痕跡，配上多種鮮明色彩，簡約百搭。而CAMPER經典平底涼鞋Myra系列則是有單色款和粉彩印花款，壓紋寬鞋面展現復古韻味。

Ines平底拖鞋，11,390元。圖／Tory Burch提供
Ines平底拖鞋，11,390元。圖／Tory Burch提供

如果喜歡帶點奢華感的人，則是可以挑選Tory Burch的Ines拖鞋，春夏推出彩色寶石點綴的雙T Logo款，搭配帆布面料，充滿夏日的輕盈舒爽風。除了平底，另外也有粗高跟款式可以修飾身形。

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