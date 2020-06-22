阿扁當選總統、陳進興逃亡之路...各行各業的台北回憶
2000年3月18日，在台北榮總值班的心臟內科醫師陳肇文，一天之內動了六場手術，病人包括榮民、連夜搭車返鄉的年輕教師、和外省老公吵架的本省妻子。這一天，是他職業生涯中動過最多次心導管手術的一天，也是陳水扁首次當選總統之日。他在「台北上河圖」中，以「一個心臟內科醫師的一天」，記下高潮迭起的這一天。
「台北上河圖」作者姚任祥表示，畫完台北街景後覺得不足，於是邀來各行各業的人撰文，談他們對台北最深刻的記憶。她找來名人如蔡康永寫太平輪、作家季季寫明星咖啡館、請先生姚仁喜寫台北建築，也邀請偶然遇上卻擁有深刻台北記憶的人寫台北。
蔡康永父親曾跟朋友合夥開輪船公司，太平輪便是其中一艘。蔡康永在「台北上河圖」中回憶，他從小便隱約知道，家裡有一些東西原本是在輪船上使用，「好像從某個電影的布景裡借來」。大明星林青霞則回憶在中山堂、圓山飯店跟兩位總統握手的經驗。她形容蔣經國「手軟得跟棉花一樣」，馬英九則是「長相、氣質和風度都極度完美的翩翩公子」，握手時讓她「希望時間能夠停止，讓她再多握一會。」
陳進興事件是1997年轟動全台的社會新聞。家住陳進興所挾持的南非武官官邸附近的李瑞，以近乎直擊的角度，寫下「陳進興之路—台灣最長的犯罪連續劇」，記錄台北驚心動魄的一天。而姚任祥購物偶然認識的地攤小販，則用自己的生命經驗寫下「煙火般的夜市」。
「我希望用新時代的色彩為老照片上色、讓更多現代讀者看見歷史。」姚任祥表示，尋找材料的過程發現許多精彩的台北老照片，但不是斑駁褪色、就是尺幅太小。她因此請葉子依照原圖重新繪製放在書中。如重繪日本畫家吉田初三郎於一九三五年所繪的台北鳥瞰圖、英國攝影師一八七一年拍攝的平埔族原住民照片。甚至繪製了六頁大跨頁的現代台北夜景，讓讀者驚豔於夜色中光彩迷人的台北，「我們由衷期待來者，接續陳述這個城市美麗傳奇的故事。」
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