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從香奈兒廣告到哥吉拉電影配樂──導聆德布西組曲《貝加摩．月光》

聯合新聞網 / 一刻鯨選
（圖／一刻鯨選　提供）
（圖／一刻鯨選　提供）

德布西（Achille-Claude Debussy）是法國作曲家，1862出生，1918年過世。一提起他的名字，就不免令人聯想到美術的印象畫派，一種追求朦朧、飄忽、模糊、幻化的美感價值，德布西的音樂確實常給人這種感覺，我們現在要來欣賞的鋼琴作品《貝加摩》組曲中的〈月光〉，就是一個好例子。

所謂「组曲」，就是以若干小曲組成的系列。「貝加摩」就是「Bergamasque」，它是義大利北方的一個城市，這組曲命名為「Bergamasque」，就是因為德布西以這部作品記錄著他留學義大利時對貝加摩的回憶。

此曲創作於1890年，由四首鋼琴小品組成，〈月光〉是其中的第三首。西洋古典音樂中以「月光」命名的音樂很多，但最為知名的除了貝多芬（Ludwig van Beethoven）那首奏鳴曲之外，應該就是德布西的這首性格小品了。

音樂來源：Jacopo Salvatori〈Suite Bergamasque - III. Claire de Lune〉免費授權版

內容聲音來源：一刻鯨選APP／劉岠渭：第01集：德布西組曲《貝加摩．月光》

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