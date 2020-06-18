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西班牙奇幻攝影大師展 網美快朝聖

聯合報 / 本報訊
「西班牙奇幻攝影大師尤傑尼歐特展」預售票，廿三日前購買只要二百廿元。 圖／聯合數位文創提供
「西班牙奇幻攝影大師尤傑尼歐特展」預售票，廿三日前購買只要二百廿元。 圖／聯合數位文創提供

今夏最受網友期盼的時尚攝影展覽「西班牙奇幻攝影大師尤傑尼歐特展」，除了將展出一六八座巨型攝影燈箱外，也將真實還原尤傑尼歐十件攝影作品，打造奇幻唯美的攝影空間，喜愛拍照的網美們不容錯過。

尤傑尼歐擅用乖張詭譎的奇幻美學，將故事濃縮在影像創作上，讓視覺穿透媒材，形塑磅礡的光影史詩，揉合藝術與時尚，展現精緻敘事影像。

此次展覽精選近一百七十件作品，透過長寬約一點三公尺的大型燈箱，呈現震撼人心的牆面，打造光影長廊，呈現畫面的立體與深度，也讓消費者可細細品味攝影師透過影像傳達的每個細節。

展覽現場打造十間特色攝影棚，一比一還原尤傑尼歐的專屬空間，每個人都可走入作品中成為模特兒，也可以成為影像藝術創作者，突破空間限制，自由創作屬於自己的時尚大片。

疫情解封，搭上暑期假期，不少民眾期待藝文活動已久，主辦單位聯合數位文創祭出展覽預售票，優惠進入最後倒數，即日起至六月廿三日止，預售票僅需二百廿元，購票請洽udn售票網

攝影

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