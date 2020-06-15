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2020打狗鳳邑文學獎「懸夢時光，幻寫TAKAO」，熱情徵件中

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／聯合文學　提供）
（圖／聯合文學　提供）

一年一度南臺灣文學盛事，「2020 打狗鳳邑文學獎」徵文活動開跑，即日起自 7 月 31 日(五)截止，徵文對象不限國籍，不限主題，邀請全國各方創作好手踴躍響應，孕育文學新能量。

今年文學獎主題為「懸夢時光，幻寫TAKAO」，以高雄青年路上曾出現的懸日現象入題。懸日，既是朝陽亦可揭開夜幕，寓意文學創作穿梭現實和虛構，能打破任何限制與形式。透過書寫，勾勒自己的輪廓，記錄城市最美好的樣貌，無論你來自臺灣何處，南方之都擁有一顆太陽的能量，轉動一座城市無受限的書寫，百納所有面海而來的詩！

本次徵選類別為小說、散文、新詩及臺語新詩，每組的得獎名額各4名，總獎金為124萬元。在時時刻刻變化萬千的城市裡，捕捉永恆的懸夢時光，今年也一起，幻寫 TAKAO 吧！

報名簡章下載可點擊：

◆高雄市政府文化局https://reurl.cc/z87E4e

◆打狗鳳邑文學獎網站： https://tfliterature.khcc.gov.tw/

◆ 2020打狗鳳邑文學獎徵文簡章： 立即下載


徵文組別

小說｜6,000-20,000字

散文｜5,000字以下

新詩｜50行以內

台語新詩｜50行以內


徵文 懸日 書寫 文化局 青年

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