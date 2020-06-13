藝術生活化 台中歌劇院打響NTT+

「我們希望可以從親近歌劇院變成加入歌劇院。」台中歌劇院總監邱瑗2018年上任後新設藝術教育部門，打造「NTT+」品牌，以擴充與培養中部地區劇場人才為目標，透過不同形式的課程和展演培養觀眾、表演藝術人才及劇場行政人員，是全台首個設有教育部門的藝文場館。她說，很多人聽到藝術會認為有門檻，聽到教育會覺得會害怕，但「NTT+」品牌的概念是加你、加我、加他，希望透過不同的體驗把民眾變成藝術愛好者，進一步成為創作者或是藝術工作者。

在執掌台中歌劇院總監一職之前，邱瑗曾擔任國家交響樂團執行長長達十二年的時間，是藝文界中閱歷最豐富的音樂行政人才，她回憶自己上任之初被許多人說是「台北來的天龍人」，光是決定取消台中歌劇院一樓大廳的免費演出就引來許多批評，也讓歌劇院流失部分觀眾，但她認為表演藝術應該有一種儀式感，台中歌劇院應該有一個能夠讓人心情沉澱的空間，讓人有進到表演場所的感受，而非是進到歌劇院還聽得到噪音，而這也是一種對演出者的尊重。重新定義台中歌劇院，是邱瑗接任總監後最大的挑戰之一，「需求」成為她思考的出發點。

邱瑗說，台中是台灣古典樂最早的發源地，從過去的省立交響樂團到現在的國立台灣交響樂團，古典樂在台中發展已經70幾年了，但因為過去中部沒有藝文場館，表演藝術科系也不多，因此長期以來沒有完善的藝術人才培養殿堂，她認為如果要在台中發展表演藝術，就得先培養三大族群，包括表演藝術人才、觀眾和劇場行政人員，因此才決定新設藝術教育部門，藉由學習、體驗、陪伴、培訓四大目標，逐步落實藝術教育，不只是要讓藝術進入民眾的生活，也希望讓優秀的創作者駐留或回流台中，進而健全中部藝文生態。她以「NTT學苑」為例，這個2019年開始的課程是專門提供給表演藝術相關領域的學生或從業人員進修，課程內容分為「藝術行政」及「劇場技術」。

透過理論與實務並進的專業課程，循序漸進的強化學員與劇場的連結性，首年免費招生就吸引400多人報名，透過分階的課程及遴選，最後選出優秀學員，由劇場提供有薪實習機會，今年度開始收費仍吸引200多人報名，要競爭50個名額，而她也興奮的說，藝教部還規劃了「中部劇場平台」，串連整合中部地區的地方藝文場館，透過資源分享、資訊交流及節目巡演等策略，強化資源整合，未來也可以把這些人才名單建立成資料庫，只要有人才需求，就可以透過這份資料庫媒合，儼然是希望將台中歌劇院打造成中部最大的劇場行政人才搖籃。 台中歌劇院內書店 圖／文化部提供