走進校園 文化體驗好有趣

經濟日報 / 記者何秀玲╱台北報導
文化部去年與「影響‧新劇場」攜手，透過「一人一故事」劇場，讓學生認識戲劇。文化部╱提供
文化部去年與「影響‧新劇場」攜手，透過「一人一故事」劇場，讓學生認識戲劇。文化部╱提供

「原來文化可以好簡單，原來上課可以很有趣！」文化部教育部自2017年起共同推動「文化體驗教育計畫」，隔年文化部舉辦劇場體驗活動，結合台南大學戲劇創作與應用學系的學生，運用專業的劇場空間，為小學生設計體驗內容，一位小三學生參與後這麼分享心得。

為了長期養成藝文人口，文化部與教育部合作推動「文化體驗教育計畫」，今年邁入第四年，結合文化與教育資源，目的是將文化體驗導入校園。

文化部表示，要讓孩子成為藝術與文化的親近者，像是去年底特別攜手「影響‧新劇場」，由長期關懷兒童與青少年族群的「影響‧新劇場」團長及藝術總監呂毅新主持，此為專為國小高年級設計的戲劇體驗課程，透過「一人一故事」劇場，引導孩子從自身的生活經驗出發，運用戲劇教育體驗融合人權議題。

文化部去年也與教育部、衛武營藝術文化中心合作「藝企學」計畫，讓至少178所學校到國家級場館衛武營，欣賞專業音樂演出。

文化部指出，今年雖有疫情影響文化體驗教育，不過未來鼓勵藝文場館結合館藏、常設展或地方文化特色等，發展適合學生的體驗內容，讓藝文場館依然也是文化體驗重點之一。

文化部 劇場 教育部

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