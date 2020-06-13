打擊樂教室 扮民間藝文中心

「只要有心跳的人，都會喜歡打擊樂。」朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶曾這麼說，即使30年前大家對打擊樂還未有深度了解，為了推廣打擊樂，朱宗慶毅然決然成立「朱宗慶打擊樂教學系統」，這也是國人所成立第一個音樂教學系統，也是少數具完整且具有規模性的音樂教學系統。

朱宗慶打擊樂教學系統培訓成立於1991年，針對3歲到18歲，依照不同學習階段，合力設計課程，明年將邁入30周年。朱宗慶打擊樂教學系統董事長劉叔康說，打擊樂與彈鋼琴得花時間彈對音階不同，「打擊樂一敲馬上有回饋，學生學習中會比較有成就感，因那是本能，利用敲打，作為音樂入門工具，教學系統是讓孩子能受打擊樂啟蒙的媒介。」

明年教學系統將迎來30周年，劉叔康說，雖然近年有面臨數位科技衝擊，面授依然無法被科技或是數位化取代，「不過，數位化可作為輔助之用。」

他表示，以前老師需在黑板畫五線譜，現在導入電子白板，譜例可以投影在牆面上，節省老師畫譜例的的時間，會有更多時間進行解說和上課，教學更有效率；另外，教學系統也開發出APP，讓老師與家長可藉此相互交流之外，也可播放課程教材音樂，幫助孩子主動聆聽。

特別的是，教學系統除了教學，各地教室更扮演「民間藝文中心」的角色。劉叔康說，朱宗慶創辦樂團，就立下未來業務發展的四大目標，演奏、教學、研究、推廣，教學系統最大目的就是教學和推廣，所以如何將打擊樂介紹給學生、家長，甚至是社區的朋友是關鍵。

朱宗慶打擊樂團有朱宗慶打擊樂團、打擊樂團2、躍動打擊樂團等，會定期在各地教學中心舉辦團員音樂講座，「因為不是每位家長或是家庭，都有很多機會可以進入國家音樂廳欣賞演出，所以團員會到各地教學系統進行示範性演出，是對家長和社區開放的。」