打擊樂教室 扮民間藝文中心
「只要有心跳的人，都會喜歡打擊樂。」朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶曾這麼說，即使30年前大家對打擊樂還未有深度了解，為了推廣打擊樂，朱宗慶毅然決然成立「朱宗慶打擊樂教學系統」，這也是國人所成立第一個音樂教學系統，也是少數具完整且具有規模性的音樂教學系統。
朱宗慶打擊樂教學系統培訓成立於1991年，針對3歲到18歲，依照不同學習階段，合力設計課程，明年將邁入30周年。朱宗慶打擊樂教學系統董事長劉叔康說，打擊樂與彈鋼琴得花時間彈對音階不同，「打擊樂一敲馬上有回饋，學生學習中會比較有成就感，因那是本能，利用敲打，作為音樂入門工具，教學系統是讓孩子能受打擊樂啟蒙的媒介。」
明年教學系統將迎來30周年，劉叔康說，雖然近年有面臨數位科技衝擊，面授依然無法被科技或是數位化取代，「不過，數位化可作為輔助之用。」
他表示，以前老師需在黑板畫五線譜，現在導入電子白板，譜例可以投影在牆面上，節省老師畫譜例的的時間，會有更多時間進行解說和上課，教學更有效率；另外，教學系統也開發出APP，讓老師與家長可藉此相互交流之外，也可播放課程教材音樂，幫助孩子主動聆聽。
特別的是，教學系統除了教學，各地教室更扮演「民間藝文中心」的角色。劉叔康說，朱宗慶創辦樂團，就立下未來業務發展的四大目標，演奏、教學、研究、推廣，教學系統最大目的就是教學和推廣，所以如何將打擊樂介紹給學生、家長，甚至是社區的朋友是關鍵。
朱宗慶打擊樂團有朱宗慶打擊樂團、打擊樂團2、躍動打擊樂團等，會定期在各地教學中心舉辦團員音樂講座，「因為不是每位家長或是家庭，都有很多機會可以進入國家音樂廳欣賞演出，所以團員會到各地教學系統進行示範性演出，是對家長和社區開放的。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言