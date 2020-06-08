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柯南、黃阿瑪作伴 返校別忘天鵝湖

聯合報 / 本報訊
國際超現實藝術大師尤傑尼歐最知名大作「365ﾟ」，今年暑假即將於台北華山盛大展出。圖／聯合數位文創提供
國際超現實藝術大師尤傑尼歐最知名大作「365ﾟ」，今年暑假即將於台北華山盛大展出。圖／聯合數位文創提供

國內疫情趨緩，聯合數位文創下半年準備許多精彩展演活動，最快在六月中就可以與民眾見面。

超人氣「名偵探柯南科學搜查展（高雄場）」，二○二○台灣巡展第二站來到高雄國立科學工藝博物館；全台最萌、最療癒的「黃阿瑪相遇十週年小店鋪（高雄站）」六月廿四日在高雄夢時代；「西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐」，最知名系列大作「365ﾟ」六月下旬於台北華山盛大展出；繼遊戲及電影大獲好評的「返校Detention」，七月以沉浸式體驗打造「實境體驗展」；廣受跑友好評、全台唯一的「旗山馬拉松」今年如期舉辦。

另有法語音樂劇巨星演唱會「Les 3G 三面情人」；集聲光享受於一身的「漢斯季默：好萊塢王者之音」；旅台多年美籍音樂教授和從小失明天才鋼琴家的「聲聲不息」雙鋼琴說唱音樂會；「莫斯科古典芭蕾舞團」今年聖誕節將帶來「天鵝湖」和「胡桃鉗」等舞碼。

●上述藝文展演將陸續公布售票資訊，相關消息以ｕｄｎ瘋活動官網、官方粉絲團等公告為主，或電洽（02）7721-6955分機1。

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