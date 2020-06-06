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吳娟瑜／怎麼做，才能擁有燦爛的晚年呢？

聯合新聞網 / 一刻鯨選
（圖／一刻鯨選　提供）
（圖／一刻鯨選　提供）

怎麼做，才能擁有燦爛的晚年呢？

美國的知名影星珍芳達，她在TED TALKS裡面，以「Life's Third Act」（人生第三幕）為主題，提到不少精彩重點，其中有三個關鍵詞，是我想要與你分享的重點。

第一， Life Review，我們要去做「人生回顧」。

跟生命中曾經出現過的人和解。曾經發生的事，可能當時太年輕而處理不好，更沒想到會因此造成別人心裡的創傷。

所以，好好的做人生回顧，跟家人、親戚、好朋友和解吧！

第二， 是講現在，要享受Young的感覺。

珍芳達講到知名畫家畢卡索的一句話：「It takes a long time to become young.」哇，這句話實在太妙！「經歷歲月才能變年輕」。

原來畢卡索日夜創作不停，活到90多歲，他的人生智慧體現，竟然是越活越年輕，這句話徹底打破我原本的思維。

第三， 是有關未來，Spiritual Evolution，就是「精神上要進化」。

就是指對過去的關係，我們積極去和解，對現在的自己，抱持樂觀、年輕的心情，面對未來，在精神上要持續進化。

珍芳達說，世界上所有的事物、物質，都以衰退的曲線一直往下掉，但只有人類的精神，卻可以持續向上昇華。

原來生命沒有所謂的沉降或中止，只要樂在學習跟自我提升，成長不墜，其實不是夢想

所以在你我未來的日子裡，維持精神層次的進化，透過靜心冥想、閉關研究宗教書籍這些方式來豐富我們的心靈；領悟精神是可以超越肉體，明白智慧是可以主導知識，自然就可以理解，生老病死是生命的必經過程，不需要太恐懼驚惶，更可以平常心來面對、接受。

內容聲音來源：一刻鯨選APP／吳娟瑜：第01集：這個世界一定還有你我的位置

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE

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