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聽過「正念」嗎？科學證實提升自我的鍛鍊法

聯合新聞網 / 一刻鯨選
（圖／一刻鯨選　提供）
（圖／一刻鯨選　提供）

什麼是正念？其實正念是一種覺察的心智鍛鍊，並不是正向的念頭；它是由一個英文「Mindfulness」而來的。

Mindfulness是新創造出來的英文單字，存在在英語世界大概就是幾十年的時間而已；在Mindful後面加上Ness，它變成了名詞、變成一個狀態了。這個狀態就是「保持留心的狀態」。

現在的你，有留心到自己的肩膀嗎？假設你是坐著的話，有沒有留心到，其實你的臀部跟椅子，會有種碰到的接觸感；你有留心到，你現在脊椎的彎曲度、雙腳的位置嗎？請保持留心，包括留心身體，而這些留心的習慣，會為你的生命帶來很大的改變。

回到Mindfulness這個單字，為什麼它會翻譯成正念？當然它有其他的翻譯，例如「靜觀」、「內觀」，或者剛剛說的「留心」。那我們現在翻譯的「正念」，是古代的翻譯，這個「念」是「念茲在茲」的意思；「正」呢，是「正在當下」的意思。

譬如現在有人會打電話給我，我可能會說：「我現在正在錄音。」或「我正在開車。」就是這個「正」。所以，正念的相反不是邪念，而是「心不在焉」；而正念就是「心在焉」，讓你的心回到當下的此時此刻。

因此，正念完整的定義就是，「一種有意識的、不加評判的、對當下的覺察」，給你複習一下：正念，就是覺察、留心、心在焉的意思。

最初這個概念，其實是來自於東方的禪修，在人類的世界已經有幾千年的歷史了。但是，現在的這套系統，並沒有任何宗教色彩，它是在1979年的時候，美國麻州大學醫學院有一個教授叫做卡巴金（Jon Kabat Zinn），他把東方的禪修跟西方的科學，結合在一起，去除宗教的色彩，創發了當代正念的系統。

從1979年到現在，已經有好幾千篇的科學論文，證實了它對非常多的情況都有幫助。譬如說，它可以降低壓力與焦慮，可以改善睡眠的品質，可以提升專注與工作效能，還可以幫助情緒管理的能力，甚至可以增加你的人際溝通與人際關係。

而且這套方法，不只是對身心健康有幫助，在企業上，很多的主管，也透過這套訓練課程，讓自己的員工更有生產力，也讓團隊的效能更好，甚至是讓主管階層更有領導力。因此，現在整個西方社會，正念已經變成一套顯學、一套心志鍛鍊的方法。

除了企業的應用之外，其實有很多研究都已經證實了它的真實效用。像哈佛醫學院做了正念練習的八週前後對比研究，發現它對大腦有很明顯的幫助。例如，跟記憶學習有關的區域，叫做「海馬迴」，它會大幅度增加；跟負面情緒、焦慮有關係的迴路，叫做「杏仁核」，它則會減少。還有一個地方，是跟執行功能有關，它可以讓你更臨危不亂、處變不驚，這個叫「前額葉」的區域，也會增強。

也就是說，透過正念的鍛鍊，「好的」會增加、「壞的」會減少，就這麼簡單。所以它在西方越來越盛行，甚至《時代》雜誌還有一次拿它來當作封面故事，去描述整個正念風潮在全球的盛行狀態；像蘋果手機有一個內建的APP叫做「健康」，只要是iPhone或iPad，就一定有安裝，你打開到裡面，也會發現有正念的項目。

所以歡迎你，獨具慧眼地選擇這套課程，跟我們一起來學習！

內容聲音來源：一刻鯨選APP／陳德中：第02集：正念邂逅初體驗

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE

課程介紹：既來之，則安之：用正念過生活 覺察生命，告別焦慮

醫學院

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