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好萊塢配樂大師 10月攻蛋
聯合數位文創昨天宣告今年下半年兩檔重量級演出，包括「漢斯季默：好萊塢王者之音」電影音樂會及莫斯科古典芭蕾舞團「天鵝湖」與「胡桃鉗」，近期準備票券預售。
漢斯季默是當今好萊塢最具影響力配樂大師，除曾以「獅子王」奪奧斯卡最佳配樂獎，與導演諾蘭合作的「蝙蝠俠三部曲」、「全面啟動」等，更被譽為近年影壇的神作。漢斯季默將得意作品以交響樂規模重新編曲，加入獨家的訪談與幕後影片，以巨蛋級規格，打造集聲光享受於一身的「漢斯季默：好萊塢王者之音」，預計十月廿一日在台北小巨蛋演出將是亞洲首演。
在聖誕節檔期，聯合數位文創將邀請俄國三大芭蕾舞團之一的莫斯科古典芭蕾舞團，今年將巡演台北與高雄雙城，十二月十七日至廿日於國家戲劇院、廿五日至廿七日於衛武營戲劇院，共演出八場，除最受歡迎的「天鵝湖」，還有聖誕節必看的「胡桃鉗」。
聯合數位文創表示，上述演出活動目前正在與場地、演出團隊進行最後溝通，完成後將公布售票資訊，相關消息依官網、udn瘋表演粉絲團等公告為主，或電洽（02）77216955分機1。
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