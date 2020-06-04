國臺圖／觸摸式街道地圖「幫幫盲」，視障者獨自出門免煩惱！

國立臺灣圖書館（以下簡稱國臺圖）製作自臺北捷運永安市場站往返國臺圖的觸摸式地圖，提升視障者往返圖書館便利性，助視障者獨立自主走出門。「觸摸式地圖」共製作兩幅，第一幅設置於臺北捷運永安市場站詢問處，第二幅設置於國臺圖視障資料中心服務櫃臺，歡迎視障朋友多加利用。

設計觸摸式地圖的國臺圖館員黃建棠表示，這是國內圖書館首次製作以「戶外道路路線」為主題的觸摸式地圖，為求服務能貼近視障者使用需求及習慣，除事前邀請專業定向師及視障朋友實地進行路線勘察，地圖設計過程中更邀請逾十位視障朋友進行使用測試，並依據多數人的共同意見進行多次圖面修改及打樣試做與重測，從草圖製作到設計完稿歷時數月。

觸摸式地圖，（左圖）自捷運站前往圖書館；（右圖）自圖書館前往捷運站。（圖／國立臺灣圖書館 提供）

曾經接受定向訓練的視障者─陳娥驥女士於捷運站初次體驗觸摸式地圖時興奮的表示：「有了觸摸式地圖，以後到圖書館就不用麻煩別人協助引路了。原本想說糟糕，自己一人不知該怎麼走去圖書館，直到昨晚聽了定向引導錄音，今天早上在捷運站摸了地圖，路線概況已經記憶在我心裡，真的成功走到圖書館，獨立自主到達想去的地方讓我覺得很有自信，這種感覺真的太棒了!下次自己走來圖書館，OK的沒問題！希望這樣貼心的服務可以宣傳讓更多人認識。」

視障者可運用智慧型手機或電腦上網聆聽路線導引定向解說（圖／國立臺灣圖書館 提供）

不會點字的人怎麼辦?超貼心的服務設計，讓沒有學過點字的視障者一樣可以使用觸摸式地圖。國臺圖特別委請定向師配合建議路線撰寫定向引導文案及地圖使用說明，由有聲書錄音志工錄製為MP3，放置於視障電子資源整合查詢系統（viis.ntl.edu.tw/qa/cp/14），可供不會摸讀點字的視障者使用觸摸式地圖時搭配應用。

國臺圖持續提供多元便利、行無礙的到館輔助，除了觸摸式地圖，亦同步提供「專人導引服務」，歡迎未接受過定向行動訓練或不便獨自從捷運永安市場站往返圖書館的視障朋友多加利用，服務洽詢專線(02)2926-1470，還等什麼呢？讓我們一起愛上圖書館吧！