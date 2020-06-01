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黑道大哥變「人中之蟲」？日本防疫戰裡的風俗業與黑社會

開會不久就「燒聲」？這些「失衡」居然會影響你的聲帶！

聯合新聞網 / 一刻鯨選
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

螢幕在前面的時候，你會不會把你的頭往前，就是把這個脖子拉長，像一隻鵝一樣，然後忘了移動身體，為了方便看電腦；同樣的，像這樣的姿勢，也常常出現在路上，看到很多走路背背包的，帶著一顆很多煩惱的頭，拉著脖子，奮力的往前行走。卻沒有注意到，這種姿勢也影響了聲帶的角度。你的脖子長久的往前拉，你的聲音也會呈現這種窘迫感。

如果你走路或是在電腦桌前彈鋼琴，看譜、看書，除了注意眼前的字之外，請你再多個注意力，注意自己脖子的角度，看看脖子後面的頸椎與肩膀，是否歪斜還是垂直？讓下巴跟頸部的角度適中，這樣子，聲帶的振動角度，就會比較舒服自然，發出圓的「啊──」（圓潤的聲音表現），聲音就會比較好聽喔！

所以像這一種脖子往下壓，或是脖子往前拉，發出不自在、不悅耳的聲音，就是像脖子綁了一個死結，勒住聲音的死結。死結是一個「圓」喔！勒住的不會只有脖子前面，還有後面的肩頸。不只是因為不良的身體姿勢習慣，很多人在承受生活壓力的時候，不知不覺間肩膀也會越來越緊，常常要借助按摩。那這個時候呢，師傅就會說：「你的脖子後面怎麼像冰凍過的牛排一樣，好硬喔！」

上面說的，就是40歲前的我。年輕的我呢，喜歡擁抱壓力，喜歡挑戰很難、很難的任務，奮力達成任務之後，有一種無限的成就感。我的工作呢，就是做一齣又一齣的音樂劇，我喜歡跟夥伴們一起經過長時間的努力，然後送演員上台，接受台下觀眾的掌聲，很享受那種熱情在血管中噴發的快感。

長久下來，做完每一個任務，我發現我要找師傅刮痧或者是按摩肩頸，不然我就會覺得頭昏腦脹，漸漸的血壓就越來越高。就像40歲前的我一樣，你是不是也追求享受工作帶來的成就感，卻忘了好好關照自己的身體？或者，你有意識的運動、健身，可是卻沒有意識到因為壓力或者是緊湊的生活節奏，從內在心理影響外部的身體，讓你的身體越來越緊繃。

在緊張或者是有壓力的時候，不知不覺間身體的重心會浮起來，那你有沒有忘了你有丹田呢？你有沒有忘了要使用核心肌群支撐全身？如果你忘了，你的左右肩膀、上斜方肌，就會跳出來保護主人，成為身體的支點。所以你的肩頸肌肉越來越緊，延伸到脖子附近的肌肉，也會受到影響。你的聲音會越來越扁、越來越啞，越來越萎縮，然後就越來越不好聽。因為聲音越來越乾癟、萎縮，甚至可能又會反過來影響你的外在表現。

比如說：你開會說沒幾句話就累了、就啞了，或者常常給人家一種聲嘶力竭的感覺，你沒有辦法自在、從容地表達你的想法意見、展現你的專業能力，因為這個緊繃的聲音，讓你顯得很無力、急躁，長久下來甚至可能影響別人對你的感受，甚至於你對你自己的自信，也跟著下降了。這樣不是很可惜嗎？你的努力，卻帶給你最大的反效果。

內容聲音來源：一刻鯨選APP／魏世芬：第03集：行雲流水的聲音，不須聲嘶力竭，也能暢所欲言

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