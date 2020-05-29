聲音，就像是一張名片！你遞出的是什麼名片？

聲音，就像是遞給世界的一張名片。所以，日常間，你知道你到底遞出了什麼樣的名片嗎？

我曾經受邀到一個舞團去開發他們的聲音，中間跟我聯繫的女舞者是省話一姊。每次課堂前的準備，要溝通各種器材、講義的時候，她總是會提前到教室，是一個勤勞、細心的人，但是她總是不主動開口，每一次都要我先說話，然後我常常故意要連著問她幾個問題，秀氣的臉龐就會擠出一點點壓抑的、鄉下的口音。

一直到最後一堂課，我終於忍不住問她：「妳小時候說話時，有Copy模仿的對象嗎？那這個對象是阿公阿嬤嗎？有人有時間陪妳大量地玩跟說話嗎？還是像一隻放生雞、放山鴨這樣『放山養』？」這個女孩眼睛超大，眼淚就咕嚕咕嚕的流下來了。原來是爸爸媽媽在都市上班，把她一個人丟在鄉下。而阿公阿嬤務農很忙，她也沒有朋友可以一起練痟話（liān-siáu-uē）、說瘋話、一起玩——所有的傷心歲月，一下子都被發現了。

我還遇到另外一個學員，他是基金會的發言人，口語流利，記者會上應對進退總是優雅端莊。面對攝影機，他的眼神充滿笑意，自然的風采，化解很多記者臨時提出來的尷尬問題。我問他：「你是怎麼訓練自己走到今天哪？」他說：「主要是爺爺奶奶養大的，從小就背唐詩、四書五經、參加演講比賽、當社團的領導人。」同樣都是隔代教養，聲音卻誠實記載了陪伴方式不同的結果。

你喜歡你的聲音嗎？是的，想請問你：你喜歡你的聲音嗎？你邊說話的時候，你聽得到自己說話的聲音嗎？

如果你從來都不確定自己的聲音，而且每次開口就經常的批判它，在你說話「傳、送、達」的過程中，你就會搖擺不定、歪歪扭扭的，導致很難讓對象聽清楚你想要傳達的內容。如果你不懂得珍惜、重視，並給予自己聲音一定的關愛、保養、休息，那麼別人也不會把你這個人當一回事，覺得你說的話是值得一聽的寶貝。

在生活中，因應不同的需要，所扮演出的角色聲音。那麼現代生活中，你需要有什麼樣的聲音呢？我認為，每一個人至少都需要有「正面」、「負面」、「中性」三種不同性質的聲音。正面的聲音就像是開心的、愉悅的、帶動氣氛的、勇敢的、負責的、理性、專業的聲音。負面的聲音就像是表達不滿的、表示對方可以更好的、嚴肅指出問題的。慢慢的增加聲音的強度，具有警告意味的、表示極度不開心的、健康發洩自我情感的、憂傷的、悲傷的、厭世的聲音。

一般人聽到「負面」這個詞，就覺得它要有一定的批判性，但其實一個人要活得健康自在，必須要有一定的社交安全距離。所以，我們也需要擁有負面的聲音，劃清界線，讓別人知道「到這邊就好了」。為了保護自己，有時候或者會選擇在一定程度上的示弱，這也是適當地向外界表達「不要再侵犯我了」。

那麼，如果你私下一個人，會需要什麼樣的聲音呢？就是中性、中庸的聲音囉！自然的、平靜的、恬靜、溫馨的、能夠讓你或他人都放鬆下來，一種關機、休息、不用偽裝的聲音。你可以看看，周遭人的聲音，是否都會根據不同場合，做出角度、方向、情感上的變化呢？那你的聲音又是如何？你可以自由、暢然地表達各種自己的聲音嗎？如果沒有，那你是被什麼樣的情緒或者是過往的生命經驗、教導指令給卡住了呢？

無論一個人擁有什麼聲音，每個人都有天生俱來、屬於自己的聲音寶藏，我的工作就是帶領大家發覺自己聲音的那份寶藏。所以在這系列的音頻中，我會從唇齒、舌頭、聲帶位置用法、氣息的控制、共鳴的使用，詮釋角度、分句、斷句、表情等等，在這個過程中，不只探索你的身體發聲，你也會驚訝地發現裡面隱藏了你「心裡的聲音」。外在的聲音表達了你內在的聲音，而內在的聲音包含了你的過去、此刻，甚至未來。

我是魏世芬，期待你跟我一起進入聲音的世界，讓聲音開出一朵美麗的花！

內容聲音來源：一刻鯨選APP／魏世芬：第01集：發刊詞：用聲音開出一朵美麗的花

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