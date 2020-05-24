藝文展演鬆綁 兩廳院今開放500人進場

隨著國內疫情趨緩，文化場館藝文活動確定分階段解禁，今晚將由國家交響樂團，在國家音樂廳開啟第一「響」，免費開放約五百名聽眾入場。文化部長李永得表示，在符合防疫原則下，開放文化場館藝文展演，後續也將觀察試辦情況，兩周後再與指揮中心研議是否全面恢復正常。

疫情指揮中心日前提出「防疫新生活運動」，鬆綁室內一百人限制，不少表演團體苦候到底何時可以解禁。李永得表示，防疫中心已同意文化部提案，只要符合戴口罩、梅花座、量測體溫等防疫原則與措施，藝文展演可以開放、賣票。

根據文化部公布「文化場館藝文活動開放辦理原則」，主辦單位需在事前進行風險評估、訂立防疫應變計畫、動線、工作人員健康管理；活動採實名制、配戴口罩、量體溫、間隔座位等．人數部分則不再受限室內一百人、戶外五百人，改採室內不超過總座位二分之一，戶外雖無人數限制，但須維持安全社交距離。

李永得強調，了解藝文團體渴望藝文活動恢復正常的迫切心情，文化部也持相同立場，但縱使近期疫情趨緩，防疫仍是目前最高原則，因此規畫階段性開放，將觀察試辦情況與疫情發展，兩周後再與指揮中心討論是否全面恢復正常。

此外，對於北市府文化局長蔡宗雄在臉書批文化部帶頭操作免費送票，恐扼殺台北藝文消費養成，是不正常票房示範。李永得回應，音樂會是公視與兩廳院事先就規畫好，原本採無觀眾方式演出，指揮中心同意放寬後，考量過去兩個月都沒有超過百人以上室內演出，因此藉由這場音樂會試辦。

李永得說，由於時間非常趕，且該場音樂會採實名制，在售票作業上恐來不及，音樂會是用一個回饋、溫暖的心情開放，應不至於造成將來藝文表演都要免費的情況。