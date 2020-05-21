西班牙式奇幻美學 尤傑尼歐「365°」系列6月展出

他一生換過30多種工作，創作領域橫跨繪畫、文學、廣告、設計、現成物、裝置、觀念藝術、劇場、實驗電影，還設計了自己的告別式。他曾創立成員僅有一人的「大台北畫派」，好友楚戈形容他「顛覆傳統、嘲諷權威、把不成功當作是成功」。台灣1970年代最具才華也最神秘的才子黃華成，辭世四分之一世紀後，最完整的個展「未完成，黃華成」此刻正在北美館展出。

2020-05-17 15:14