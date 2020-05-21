西班牙式奇幻美學 尤傑尼歐「365°」系列6月展出
西班牙藝術鬼才尤傑尼歐（Eugenio Recuenco）耗時八年創作出三六五幅攝影巨作，以日期命名為「365°」系列；獨特陰鬱的色調呈現社會事件、哲學、歷史、娛樂等議題。該系列不僅是尤傑尼歐最知名的作品之一，更在時尚攝影界捲起奇幻美學巨浪。聯合數位文創六月引進台灣，將在台北華山文創園區展出。
尤傑尼歐「365°」系列攝影作品，共與一百廿位模特兒、三百位專業造型團隊合作，精選近一百七十件作品，透過長寬約一點三公尺的大型燈箱呈現，打造沉浸式魅影光廊，錯落堆砌而成震撼人心的牆面，完整呈現立體與深度。
除了巨幅攝影作品，現場更打造十間特色攝影棚，一比一還原尤傑尼歐專屬空間，每個人都可以走入作品中，突破空間限制、掙脫現實枷鎖，自由創作屬於自己的時尚大片。
「西班牙奇幻攝影大師尤傑尼歐特展」今年六月首次來台，將於台北華山展出，即日起可於udn售票網購票，最優惠預售票兩百廿元，詳情請上官方粉絲專頁https://bit.ly/2XbSgyt或官方網站https://bit.ly/2ZhvAjb查詢。
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