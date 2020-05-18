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西班牙攝影鬼才 超現實玩光影

聯合報 / 本報訊
尤傑尼歐於西班牙「365°」展。 圖／聯合數位文創提供
尤傑尼歐於西班牙「365°」展。 圖／聯合數位文創提供

喜愛超現實奇幻風格的朋友一定不能不知，西班牙攝影鬼才尤傑尼歐(Eugenio Recuenco)擅長以獨特陰鬱的童話美學影像，在西班牙時尚攝影界捲起美學巨浪，是當代攝影界的傑出代表。

尤傑尼歐受過深厚繪畫學院訓練，善用乖張詭譎的奇幻美感，將滿幅的故事濃縮在一張影像創作上，讓視覺穿透媒材形塑磅礡的光影史詩。精緻的敘事手法、精湛傑出的創作才能，讓他奪得多項國際攝影殊榮，成為時尚品牌及雜誌圈炙手可熱的鬼才攝影師。

最知名的系列作品「365°」，耗時八年，在一間房間內創作出三六五幅攝影巨作，尤傑尼歐將作品喻為一場鏡頭下的美學遊戲，遊戲區分三個鑑賞層次，影像呈現上既悖離寫實感，卻奠基在史實上發展，讓人第一眼看到作品時難以忽視。

尤傑尼歐作品包含著名倫敦Somerset House、柏林CWC Gallery等多個世界美術館及藝術節都有展出收錄，最負盛名的「365°」系列作品，二○一八年起於西班牙、法國、德國等國巡迴展出，六月將由聯合數位文創引進台灣，於台北華山文創園區盛大展出。

攝影 西班牙 文創

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