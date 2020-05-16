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【讀＋新聞】《誰是被害者》再掀懸疑推理風潮　這些燒腦小說同樣不能錯過

聯合新聞網 / 讀.書.人
張孝全（左1）在《誰是被害者》飾演患有亞斯伯格症的鑑識官，對於證物分析有獨特天賦，與王識賢（右1）飾演的重案刑警對戲破案。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
張孝全（左1）在《誰是被害者》飾演患有亞斯伯格症的鑑識官，對於證物分析有獨特天賦，與王識賢（右1）飾演的重案刑警對戲破案。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

由張孝全、許瑋甯等影星主演的臺劇《誰是被害者》於4月底上架Netflix平台，旋即獲得熱烈迴響。該劇不僅眾星雲集、角色鮮明，更有曲折離奇的燒腦劇情，吊足觀眾胃口。《誰是被害者》改編自天地無限的著作《第四名被害者》，劇情描述連續殺人犯自殺後遺留下關於「第四名被害者」的謎團。隨著線索一一被揭露，駭人的真相也逐漸浮現。

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劇中，張孝全挑戰詮釋亞斯伯格鑑識員方毅任，許瑋甯飾演為了獨家新聞不擇手段的嗜血記者徐海茵，王識賢飾演一身江湖味的火爆刑警趙承寬，林心如特別出演旁觀重症病患的憔悴清潔工李雅均，深度探討臺灣社會現象百態！《誰是被害者 創作全紀錄》收錄近百張精采劇照、全八集劇本，揭露演員、導演、編劇幕後訪談，讓追完劇仍意猶未盡的讀者一窺這齣優質臺劇誕生的過程！

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《誰是被害者》的熱播也再度掀起懸疑、推理類故事的風潮。《氣球人》為華文推理鬼才陳浩基，繼《13.67》和《筷：怪談競演奇物語》後，超越自我顛峰之作！創作歷時9年，融合奇幻、推理、懸疑、恐怖與黑色幽默元素，打造燒腦新品種小說。

推理小說家陳浩基近期新作（左起）《氣球人》和《筷：怪談競演奇物語》表現相當出色。
推理小說家陳浩基近期新作（左起）《氣球人》《筷：怪談競演奇物語》表現相當出色。

同樣熱衷推理文學的還有日本文壇，日本推理年度排行榜三冠王－－米澤穗信新作《I的悲劇》，故事描述高齡村落為了人口振興，派遣三位「復甦課」的職員執行居民招募的任務。招募過程中接觸到五花八門的移居者，也逐漸發現居民之間接連發生的謎題。隨著「真相」逐漸明朗，「衝擊」在靜待之中到來。悲劇變成喜劇的一刻將令人寒毛直豎。

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推理 日本 殺人

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