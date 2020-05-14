國資圖配合職人閱讀接力活動 邀您以「職人視角」創作

國立公共資訊圖書配合職人閱讀接力活動，和udn 新聞網閱讀頻道與青春博客來合作，分別推出「職人時代」與「職想閱讀」徵文活動，邀請民眾用文字書寫自己的職人體驗，期望透過寫作與創作激發民眾主動閱讀。

國資圖與聯合新聞網閱讀頻道「職人時代」徵文活動，即日起至5月20日，歡迎大家踴躍報名投稿，分享讓您印象深刻的「職人精神」或暖心故事！為鼓勵投稿創作，投稿文長1,200字為佳。複雜的事簡單做、簡單的事重複做，持續追求自己技藝的進步，並對此持有自信便是「職人」。在這「職人精神」當道的時代，在你的生活中是否有認識這樣的「職人」？你是否曾經被「職人精神」的堅持所感動？你又或者，你就是這樣的職人，你對工作又有什麼異於常人堅持與要求？歡迎全國民眾參與投稿，人人有獎，作品入選優勝作及佳作者，還有機會額外獲得3,000元或1,200元不等的稿酬及精美小禮物一組，並有機會於聯合新聞網閱讀頻道上刊登。徵文活動倒數計時中，歡迎大家踴躍投稿。

（延伸閱讀：【udn閱讀‧讀創徵文】職人時代）

國資圖與青春博客來「職想閱讀青春徵文」活動特邀請高中職學生，閱讀各行各業的職人所推薦的選書，投稿每篇字數350字以上的書評，徵稿截止日為7月31日。在AI世代中，透過閱讀學習，或許是這個世界上最簡單、最直接、門檻最低的提升職人基本功的途徑，而購買一本本好書正是最划算的學費。若文章成功入選還有3,000元或1,000元不等的稿酬，並有機會於青春博客來網站上刊登，以及精美小禮一份！並另外也設置團體獎，鼓勵全校參與。

除此之外，本次配合徵文活動辦理「職想閱讀」線上書展還連結資源，結合博客來、讀冊生活TAAZE、udn 讀書吧、Readmoo讀墨、HyRead、1號課堂、樂天Kobo等知名網路書店，邀請讀者透過閱讀，去體驗自己不曾有機會經歷的人生。邀請全民「職想閱讀」，人生每個階段的「職」涯探索、發現人生的夢「想」，都能以「閱讀」來做為起點，走出框架之外，看看不同職人閱讀不一樣的書。

職想閱讀

人生每個階段的「職」涯探索、發現人生的夢「想」，都能以「閱讀」來做為起點，走出框架之外，看看不同職人閱讀不一樣的書。

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