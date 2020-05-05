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百年前日本文豪如何旅行臺灣？ 與臺文館重回1920年

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
許多珍貴的佐藤春夫手稿首次在臺灣展出。（圖／國立臺灣文學館　提供）
許多珍貴的佐藤春夫手稿首次在臺灣展出。（圖／國立臺灣文學館　提供）

新冠肺炎疫情影響，近期國內旅遊正夯，也許你也在尋找下一個探訪的景點。但江湖在走，格調要有，平板的旅程怎能滿足人人都是旅遊行家的時代；風景的深度，很重要！加入文學想像，開水都能變佳釀。這次，追隨日本文豪佐藤春夫的腳步探索臺灣，穿越到1920年的夏天，跟著他走一趟3個月的臺灣之旅。花一小時看展和一百年文史，還可說嘴一輩子，人人都會佩服你是知識廣泛的旅遊咖！

國立臺灣文學館「百年之遇——佐藤春夫1920臺灣旅行文學展」展期2020年4月3日至11月29日，展覽室C展出。展覽蒐羅佐藤春夫造訪臺灣各地所採集的傳奇故事、民俗信仰、山地部落和本地仕紳在殖民統治時的諸多事蹟，以及沿途搭乘的輪船、火車，欣賞日月潭杵音表演等，珍貴的文字紀錄大量腦補後人對臺灣景點的文學認知，重新闡發關於旅行與追尋、藝術與生命的意義。

太宰治致佐藤春夫的信件。（圖／國立臺灣文學館　提供）
太宰治致佐藤春夫的信件。（圖／國立臺灣文學館　提供）

1948年再版的《女誡扇綺譚》以內容提及的「臺灣府古圖」為封面設計。（圖／國立臺灣文學館　提供）
1948年再版的《女誡扇綺譚》以內容提及的「臺灣府古圖」為封面設計。（圖／國立臺灣文學館　提供）

他在《霧社》、《旅人》等作品中，書寫百年前臺灣各地的人文與自然風貌；在《女誡扇綺譚》裡，荒廢老宅與百年府城的曖昧和懸疑，十足的鬼魅氣氛場景，勾勒出與今日截然不同的臺南印象，這部小說也影響了新垣宏一、邱永漢等後來創作者們，追尋佐藤春夫的腳步，寫下魅惑的臺南故事。

臺文館長蘇碩斌表示，展覽由臺文館與日本佐藤春夫紀念館、東京實踐女子大學合作，將許多珍貴的佐藤春夫第一手資料帶到臺灣展出。除了臺灣紀行之外，展場也有佐藤春夫的文學代表著作、手稿、照片及影音資料，以及他與谷崎潤一郎、太宰治等日本作家的互動交往，除了開啟認識日本文壇的一扇窗，也能藉此反思殖民統治的軌跡與歷程。


展覽資訊

百年之遇——佐藤春夫1920臺灣旅行文學展

◆展期：2020年4月3日～11月29日

◆位置：國立臺灣文學館，展覽室C（地址：台南市中西區中正路1號 ）

◆瞭解更多：點我+


日本 臺南 新冠肺炎 紀念館 老宅

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